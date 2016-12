BORSE EUROPA - Indici in calo per timori rallentamento economia

indici chiusura

alle 9,55 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.526,13 -0,75 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.037,30 -1.09 1.121,67 Stoxx banche 164,02 -1.25 196,31 Stoxx oil&gas 313,30 -1,88 332,58 Stoxx tech 191,39 -1,85 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 agosto (Reuters) - Borse europee in calo sulla scia delle perdite della borsa statunitense e di quelle asiatiche per i timori sempre più acuti di una rallentamento della riprese economica globale e di un allargamento all'Italia della crisi dei debiti sovrani.

Alle 9,55 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 dei titoli delle maggiori società europee perde lo 0,75% dopo aver toccato il minimo degli ultimi 11 mesi con la chiusura di ieri. Tra le singole piazze Londra .FTSE perde l'1,24, Francoforte .GDAXI l'1,06% e Parigi .FCHI l'1%.

Dopo una serie di dati deludenti negli Usa, in particolare sulla crescita venerdì scorso, sulla spesa per consumi e sull'attività del settore manifatturiero questa settimana, ora gli investitori aspettano i dati sulla creazione di posti di lavoro anticipati dal sondaggio ADP sul numero di occupati statunitensi nel settore privato.

I titoli in evidenza:

* La banca francese Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) perde l'8,8% dopo aver avvisato il mercato che farà fatica a raggiungere gli obiettivi di utile che si era prefissata per il 2012 a causa dell'esposizione al debito greco e del peggioramento del clima economico che ha inciso sui conti del secondo trimestre. L'indice europeo del settore bancario STOXX Europe 600 Banking Index perde circa lo 0.6% dopo essere arrivato a cedere circa il 2% in apertura toccando i minimi di oltre due anni.

* Sul Ftse di Londra .FTSE, in calo di circa l'1,3%, viaggia in controtendenza il titolo Admiral (ADML.L: Quotazione) con un guadagno di oltre un punto e mezzo percentuale dopo che la casa d'affari giapponese Nomura ha assegnato al fondo britannico un "buy" dal precedente "neutral" ed ha alzato il prezzo obiettivo a 2.000 pence, oltre il doppio rispetto al precedente 995 pence

* In rialzo di oltre il 2% il titolo Standard Chartered (STAN.L: Quotazione). La banca britannica operante prevalentemente in Asia ha pubblicato conti trimestrali superiori alle stime degli analisti, con un utili pre-tasse in crescita del 17% a 3,47 miliardi di sterline.

* Thomas Cook Group PLC (TCG.L: Quotazione) sale del 3% dopo le dimissioni dell'amministratore delegato.

* WS Atkins (ATKW.L: Quotazione) perde circa il 3% dopo che la società ingegneristica britannica ha fatto sapere che la divisione statunitense del proprio business ha avuto poco successo quest'anno e questo si rifletterà sui prossimi conti.