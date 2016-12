BORSE EUROPA - Ribassi per timori crescita globale, su banche Gb

indici chiusura

alle 9,35 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.573,17 -0,81 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.060,52 -0,70 1.121,67 Stoxx banche 168,17 -0.80 196,31 Stoxx oil&gas 322,59 -0,38 332,58 Stoxx tech 196,97 -0,62 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 agosto (Reuters) - Le borse europee sono in calo per la terza seduta consecutiva e toccano il minimo degli ultimi nove mesi dopo che il deludente dato sulla crescita del settore manifatturiero negli Stati Uniti ha riacceso le preoccupazioni per lo stato di salute dell'economia globale.

Intorno alle 9,35 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 delle maggiori società europee scende dello 0,8% a 1.059,71. Tra le singole piazze Londra .FTSE perde lo 0,44%, Francoforte .GDAXI l'1% e Parigi .FCHI lo 0,67%.

"I dati macroeconomici che abbiamo visto hanno sicuramente dato agli investitori molti motivi per interrogarsi sulla velocità della ripresa economica globale", ha detto Keith Bowman, analista azionario a Hargreaves Lansdown. "Sullo sfondo ci sono i possibili commenti delle agenzie di rating sul debito statunitense". Tra gli operatori è rimasta la preoccupazione che Washington possa ancora perdere la tripla A.

I titoli in evidenza:

* BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) guadagna 0,5%, in controtendenza rispetto a un FTSE 100 in ribasso .FTSE grazie a conti che nel primo semestre hanno evidenziato una flessione degli utili inferiore alle attese del mercato.

* HSBC (HSBA.L: Quotazione) sale dell'1,4% dopo la buona trimestrale di ieri e fornisce per la seconda seduta consecutiva il principale spunto positivo per tutto il comparto delle banche britanniche , il migliore settore tra le bluechip inglesi.

* STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione), che pubblicherà i conti mercoledì, guadagana l'1,4%.

* Soffrono invece LLOYDS BANKING GROUP (LLOY.L: Quotazione) e ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) che lasciano sul terreno rispettivamente l'1,9% e lo 0,9%, in attesa della pubblicazione degli utili in settimana.

* NORTHUMBRIAN WATER GROUP NWG.L a Londra guadagna il 4% dopo che il board ha accettato l'offerta di acquisizione da parte della CKI di Hong Kong.

* A Parigi in calo dell'1,75% il titolo BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) dopo che l'utile del secondo trimestre ha mancato le stime.

* Sul listino tedesco il titolo FRESENIUS (FREG.DE: Quotazione) guadagna l'1,42% in controtendenza rispetto all'indice di Francoforte dopo che il conglomerato del settore sanitario ha alzato le stime di utili del 2% per il 2011 grazie alla divisione di farmaci generici che continua a trarre vantaggio dalla debolezza dei suoi concorrenti.

* Perde invece oltre il 10% WACKER CHEMIE (WCHG.DE: Quotazione) dopo i deludenti risultati del secondo trimestre.