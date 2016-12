RPT-BORSE EUROPA - Indici in calo su timori colloqui debito Usa

indici chiusura

alle 9,35 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.677,98 -0,58 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.084,96 -0,32 1.121,67 Stoxx banche 172,11 -0,39 196,31 Stoxx oil&gas 327,81 -0,68 332,58 Stoxx tech 205,91 -0,65 215,82 ------------------------------------------------------------

PARIGI, 28 luglio (Reuters) - Borse europee in calo per la quarta seduta consecutiva, mentre montano i timori sull'esito dei colloqui sul tetto sul debito Usa. Non aiuta una serie di risultati societari contrastati.

Intorno alle 9,35 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende dello 0,32%. Tra le singole piazze Londra .FTSE scende dello 0,2%, Francoforte .GDAXI cede lo 0,9% e Parigi .FCHI lo 0,6%.

"Ci sarà un accordo, questo non è il problema", dice David Thebault, di Global Equities a Parigi. "Il problema è che la questione è stata una sveglia per il mercato, un vero cigno nero: stiamo cominciando a mettere nei prezzi il rischio default della più grande economia del mondo, un fatto che era inconcepibile solo qualche mese fa".

I titoli in evidenza:

* Le banche perdono lo 0,4%, appesantite da CREDIT SUISSE CSGN.VX (-2%), che ha deciso di tagliare circa 2.000 posti di lavoro dopo un secondo trimestre inferiore alle previsioni a causa di debole attività di trading e da un franco svizzero forte. L'utile netto è sceso a 768 milioni di franchi rispetto alle previsioni degli analisti di un miliardo.

* MAN (MANG.DE: Quotazione) è debole, nonostante una revisione al rialzo delle previsioni sulla forte domanda in America Latina, soprattutto in Brasile. "I risultati sembrano buoni e dovrebbero aiutare il titolo", dice un trader a Francoforte. MAN ha perso il 5,7% nell'anno, facendo peggio dell'indice DAX.

* BAYER (BAYGn.DE: Quotazione) perde oltre il 2%, dopo i dati giudicati meno forti delle aspettative. Il fatturato debole nei comparti platica e gomma ha messo in secondo piano i buoni dati dei pesticidi. "Considerato che le vendite della sanità stanno rallentando e a causa di attese più caute del comparto scientifico, riteniamo che il mercato sarà più cauto su Bayer", dice l'analista Stefan Muehlbauer di Silvia Quandt Research.

CARNIVAL (CCL.L: Quotazione) perde oltre il 2% dopo i dati di ROYAL CARIBBEAN CRUISES (RCL.N: Quotazione) (-2,1%) e con Shore Capital che ribadisce il giudizio "sell". "Sebbene gli utili (di Royal Caribbean) di 43 cents siano solo leggermente inferiori al consensus di 45 cents, il gruppo ha ridotto le attese per l'anno di 30 cents", dice una nota Shore Capital, aggiungendo che c'è un impatto negativo su Carnival da RCL.