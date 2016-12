BORSE EUROPA - Indici in calo, banche pesanti dopo stress test

indici chiusura

alle 10,45 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.645,96 -1,09 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.079,76 -0,66 1.121,67 Stoxx banche 169,24 -1,44 196,31 Stoxx oil&gas 325,37 -0,53 332,58 Stoxx tech 203,53 -0,30 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 luglio (Reuters) - Le borse europee sono in ribasso, zavorrate dai titoli bancari nella prima seduta dopo la pubblicazione dei tanto attesi stress test, che non sono riusciti a dissipare i timori sulle conseguenze che la crisi del debito della zona euro può avere sul sistema bancario.

I risultati pubblicati dall'Eba, venerdì a borse chiuse, hanno mostrato che 8 delle 90 banche esaminate non hanno superato la prova e che hanno bisogno di 2,5 miliardi di capitali freschi, molto meno di quanto previsto dagli analisti.

Gli stress test inoltre non hanno preso in considerazione l'ipotesi di un default della Grecia, che molti economisti credono avverrà in qualche forma.

Queste valutazioni hanno sollevato i dubbi degli investitori sull'attendibilità dei test.

"Quando noi applichiamo un haircut mark to market e chiediamo un core Tier 1 del 7%, stimiamo che al sistema servano 83 miliardi di euro di nuovi capitali per le 49 banche nel nostro campione" spiega una nota di Credit Suisse.

"Il fatto che a livello europeo il settore si prepari a sottoscrivere solo una frazione di questa somma è probabile che sollevi dubbi sulla capacità di sostenere il settore bancario... vediamo questi stress test come un'opportunità mancata" aggiunge il broker.

Oggi inoltre il giornale tedesco Die Welt, citandoi fonti diplomatiche, ha scritto che i governi della zona euro starebbero valutando un'imposta sulle banche, come modo per coinvolgere i creditori privati nel salvataggio della Grecia.

Intorno alle 10,45 italiane l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,66%, ampliando le perdite della scorsa settimana. Londra .FTSE perde lo 0,67%, Francoforte .GDAXI lo 0,85% e Parigi .FCHI lo 0,94%.

I titoli in evidenza:

* Tra i bancari, perdite consistenti per Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione), Barclays (BARC.L: Quotazione), Rbs (RBS.L: Quotazione), Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione). Alcune banche greche, che inizialmente avevano segnato perdite consistenti, sono ora in deciso recupero, come nel caso di EFG Eurobank EFGr.AT, ora vicina alla parità, e di ATEbank ATGr.AT, ora in forte rialzo dopo la perdita a doppia cifra di venerdì. Nel complesso, l'indice settoriale STOXX Europe 600 banking index cede l'1,4%.

* PHILIPS (PHG.AS: Quotazione) (PHG.N: Quotazione) ancora in rialzo, nonostante abbia annunciato una svalutazione sul valore delle acquisizioni nelle divisioni healthcare e lightining, che ha portato inaspettatamente la perdita netta del gruppo del secondo trimestre a 1,3 miliardi di euro.

* L'hedge fund MAN (EMG.L: Quotazione) è in calo del 2,3% dopo aver annunciato che si accollerà l'esposizione che i fondi gestiti dalla controllata GLG Partners hanno su alcuni asset della fallita Lehman Brothers.