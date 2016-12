BORSE EUROPA - Indici in calo per terza seduta consecutiva

indici chiusura

alle 9,30 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.637,69 -2,64 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.078,31 -1,76 1.121,67 Stoxx banche 169,47 -2,93 196,31 Stoxx oil&gas 323,12 -1,66 332,58 Stoxx tech 210,03 -2,80 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 12 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è in calo per la terza seduta consecutiva con i politici della zona euro che stanno tentando di arginare la crisi della Grecia e impedire che si estenda a Italia e Spagna.

"Oggi abbiamo l'orso. Ci sono poche ragioni per il mercato di vedere un po' di forza", dice Justin Urquhart Stewart di Seven Investment Management. "Molte persone sono davvero scosse. Non si aspettano che la vicenda italiana esploda così rapidamente".

Intorno alle 9,20 italiane l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede intorno al 2%, mentre il calo dell'EuroStoxx50 .STOXX50E si avvicina al 3%.

Perdite poco sotto il 2% per Parigi .FCHI e Londra .FTSE, Francoforte .GDAXI cede oltre 2%.

I titoli in evidenza:

* Il comparto bancario è quello più colpito dalla lettera: l'indice di settore perde oltre il 3%. Guidano i ribassi le banche italiane, ma perdite intorno al 5% si registrano anche per CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione), BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) o DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione).

* Negative anche CREDIT SUISSE CSGN.VX e UBS UBSN.VX che, secondo un quotidiano svizzero, sono pronte ad annunciare migliaia di tagli di posti di lavoro a causa dei ribassi nei volumi di trading.

* VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) cede l'1,4%: la casa tedesca ha venduto 2,5 milioni di auto con il brand VW nella prima metà del 2011, secondo quanto dichiarato il ceo Martin Winterkorn in un evento a berlino.

* CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) scivola di oltre il 3% dopo che il governo brasiliano ha ritirato il sostegno in una controversia legale con il gruppo Pao de Acucar.