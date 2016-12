BORSE EUROPA - Indici in moderato rialzo, attesa per Bce

indici chiusura

alle 10,15 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.837,60 +0,18 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.122,24 +0,31 1.121,67 Stoxx banche 184,99 +0,05 196,31 Stoxx oil&gas 332,03 +0,41 332,58 Stoxx tech 218,98 +0,66 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 7 luglio (Reuters) - Le borse europee salgono moderatamente, rispecchiando i rialzi di Wall Street e dei mercati asiatici, ma gli scambi in mattinata sono attesi sottili in vista della decisione della Banca centrale europea sui tassi di interesse.

Le attese sono per un aumento dei tassi di un quarto di punto, ma gli investitori si focalizzeranno in particolare sulla conferenza stampa che seguirà la riunione in cerca di indicazioni su come l'istituto centrale gestirà la sua politica monetaria e la crisi del debito.

Il mercato cercherà "ulteriori segnali di una posizione restrittiva e delucidazioni su come la Bce gestirà la decisione di S&P secondo cui il piano francese e tedesco di ristrutturazione (del debito greco) potrebbe equivalere a un default" di Atene, commenta Jonathan Sudaria, trader di Capital Spreads.

Intorno alle 10,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna circa lo 0,3%. Tra le singole borse, Francoforte .GDAXI sale dello 0,34%, Parigi .FCHI dello 0,28% e Londra .FTSE dello 0,33%.

A livello settoriale i bancari rimbalzano dopo l'ondata di vendite della vigilia.

Intanto Citigroup ha alzato a "neutral" il giudizio sull'azionario europeo esclusa la Gran Bretagna, sottolineandone i prezzi bassi e osservando che le ricadute finanziarie di un'eventuale ristrutturazione del debito in Grecia, Portogallo e Irlanda dovrebbero essere contenute.

Tra i titoli in evidenza: * Il gruppo dell'acciaio tedesco THYSSENKRUPP (TKAG.DE: Quotazione) lascia sul terreno oltre il 5% dopo la decisione di vendere circa 1,7 miliardi di euro di azioni proprie a investitori istituzionali per ripagare parte del debito.

* MAN GROUP (EMG.L: Quotazione) sale del 3% dopo l'annuncio che il gestore di hedge fund ha visto una raccolta più forte del previsto nello scorso trimestre.

* Balzo del 58% per la società biotech francese INNATE PHARMA (IPH.PA: Quotazione), che ha annunciato un accordo globale con Bristol-Myers Squibb (BMY.N: Quotazione) per sviluppare e commercializzare un nuovo anticorpo per il trattamento del cancro.

* L'investitore immobiliare anglo-francese HAMMERSON (HMSO.L: Quotazione) perde il 5% dopo che la canadese Cadillac Fairview, fondo pensione degli insegnati dell'Ontario, ha completato il collocamento di 85,6 milioni di azioni a 463 pence per azione.

* In ribasso di circa l'1% ADIDAS (ADSGn.DE: Quotazione) sulla scia delle dichiarazioni della rivale cinese Li Ning (2331.HK: Quotazione), che ha detto di aspettarsi un calo delle vendite e dei margini del primo semestre.