BORSE EUROPA - Negative dopo Moody's su Portogallo, giù banche

indici chiusura

alle 10,10 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.828,24 -0,78 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.117,10 -0,46 1.121,67 Stoxx banche 184,43 -1,97 196,31 Stoxx oil&gas 329,02 -0,63 332,58 Stoxx tech 217,47 +0,12 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 luglio (Reuters) - Le borse europee oggi interrompono la serie positiva di sette sedute di rialzi, appesantite dalle banche dopo il declassamento del Portogallo a "junk" da parte di Moody's.

"Certamente i commenti di Moody's sul Portogallo sono una preoccupazione per il mercato. Gli investitori stanno anche tentando di posizionarsi in vista dei dati di venerdì sugli occupati Usa", commenta Keith Bowman, analista di Hargreaves Lansdown.

Moody's ha avvisato che il Portogallo potrebbe aver bisogno di una seconda tornata di fondi di salvataggio prima di poter tornare sui mercati dei capitali.

Intorno alle 10,10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde circa mezzo punto percentuale. Tra le singole borse, Francoforte .GDAXI scende dello 0,33%, Parigi .FCHI dello 0,56% e Londra .FTSE dello 0,51%.

Tra i titoli in evidenza: * Le banche della periferia della zona euro sottoperformano le concorrenti dell'area sulla scia della mossa di Moody's sul Portogallo. L'indice Thomson Reuters Peripheral Eurozone Bank lascia sul campo oltre il 4% a fronte di un calo di circa il 2% dell'indice bancario STOXX Europe 600 . Tra i peggiori si segnalano gli istituti portoghesi, con MILLENNIUM BCP (BCP.LS: Quotazione) in calo del 6%.

* Si sgonfia IMI (IMI.L: Quotazione), inizialmente spinta dalle voci secondo cui il gruppo di ingegneristica potrebbe potenzialmente essere oggetto di un'offerta cash da 4,8 miliardi di sterline.

* WPP (WPP.L: Quotazione), il gruppo pubblicitario più grande al mondo per ricavi, arretra dell'1,8% su un downgrade di Morgan Stanley a "equal weight" da "overweight".

* Sul fronte opposto, il "buy" con cui Deutsche Bank ha avviato la copertura della società biotech tedesca STRATEC BIOMEDICAL (SBSG.DE: Quotazione) spinge il titolo in rialzo di quasi il 5%.

* Sale anche ADECCO ADEN.VX, aiutata dala promozione di JPMorgan a "overweight" da "underweight".

* A Francoforte SMA SOLAR (S92G.DE: Quotazione) cede il 2,4% dopo che la rivale statunitense Satcon SATC.O ha abbassato le attese di ricavi per il trimestre in corso sui tagli di sussidi al solare in Europa.