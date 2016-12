BORSE EUROPA - Indici poco mossi, qualche realizzo dopo rally

indici chiusura

alle 10,10 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.863,56 -0,23 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.121,46 -0,01 1.121,67 Stoxx banche 189,32 -0,13 196,31 Stoxx oil&gas 329,82 -0,27 332,58 Stoxx tech 218,30 +0,09 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 luglio (Reuters) - Le borse europee in mattinata viaggiano sui livelli della chiusura di ieri, senza mostrare particolari reazioni ai dati sull'attività del settore servizi illustrati dagli indici Pmi.

L'indagine sui direttori acquisto del terziario della zona euro mostra a giugno una lettura finale di 53,7, cinque decimi al di sotto della stima flash dopo il 56,0 finale di maggio.

I mercati in generale oggi tirano un po' il fiato su prese di beneficio dopo la recente corsa. "Il rally della scorsa settimana è stato in parte dovuto a dati migliori delle aspettative negli Stati Uniti. I mercati vogliono vedere se questo continuerà e se il cammino di debolezza si è fermato", commenta Jeremy Batstone-Carr di Charles Stanley.

Intorno alle 10,10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 è sostanzialmente piatto. Tra le singole borse, Francoforte .GDAXI avanza dello 0,18%, Parigi .FCHI cede lo 0,27% e Londra .FTSE guadagna lo 0,13%.

Tra i titoli in evidenza: * NOVARTIS NOVN.VX guadagna lo 0,9% sulla scia del successo di uno studio su uno dei suoi farmaci, Afinitor.

* CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) sale di quasi il 4% mentre il gruppo di supermercati francese si prepara a quotare la catena di discount Dia in Spagna oggi a mezzogiorno.

* Affonda invece del 7,5% PAGES JAUNES PAJ.PA all'indomani dell'allarme sui risultati 2011.

* CSM CSMNc.AS, fornitore numero uno al mondo di prodotti da forno, lascia sul terreno oltre il 10% dopo l'annuncio che un rincaro più forte del previsto delle materie prime porterà a un calo degli utili semestrali, nonostante un aumento dei prezzi per compensarne gli effetti.

* Denaro su RECKITT BENCKISER (RB.L: Quotazione), in progresso dell'1,9% mentre continuano a circolare le voci di interesse per il gruppo del largo consumo, con la stampa che cita la rivale Usa Procter & Gamble come possibile corteggiatore.

* Il gruppo farmaceutico olandese OCTOPLUS OCTO.AS balza di oltre il 5% sulla scia dell'aggiudicazione di un contratto con una società danese, di cui tuttavia non sono stati resi noti i dettagli.

* Il gruppo attivo nell'esplorazione petrolifera TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione) guadagna l'1,4% sull'annuncio che la società si aspetta ricavi record per circa 1,05 miliardi di dollari nel primo semestre grazie a un rafforzamento della produzione in Ghana.