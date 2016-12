Borse europee viste tra piatte e deboli, focus su dati macro

LONDRA, 5 luglio (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire tra piatte e in leggero calo, con gli investitori pronti a prendere profitto dopo il massimo di un mese toccato ieri dall'azionario in attesa del Pmi servizi e delle vendite al dettaglio dell'area euro, che potrebbero fornire direzione al mercato.

Secondo i bookmaker finanziari, il FTSE 100 britannico .FTSE dovrebbe aprire tra in calo di un punto e in progresso di 3 punti, il DAX tedesco .GDAXI è visto scendere di 11-12 punti (-0,2%) e il CAC francese .FCHI è atteso in ribasso di 10 punti (-0,3%).