BORSE EUROPA - Partenza incerta, indici in lieve calo

indici chiusura

alle 10,00 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.842,64 -0,21 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.108,77 -0,20 1.121,67 Stoxx banche 186,79 +0,67 196,31 Stoxx oil&gas 325,74 -0,33 332,58 Stoxx tech 214,09 -0,69 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 luglio (Reuters) - Partenza incerta per le borse europee, che da un avvio positivo passano in lieve ribasso dopo quattro rialzi consecutivi alle spalle.

Intorno alle 10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,2% dopo il +1,1% archiviato ieri sulla scia dell'ultimo via libera del parlamento greco al piano di austerità che ha salvato Atene dal default.

Tra le singole borse, Francoforte .GDAXI cede lo 0,12%, Parigi .FCHI lo 0,21% e Londra .FTSE lo 0,05%.

"C'è sollievo per la situazione della Grecia, ma c'è anche nervosismo" sulla situazione dell'economia globale, dice Justin Urquhart Stewart di Seven Investment Management che parla di attesa per i dati di oggi pomeriggio sulla fiducia dei consumatori Usa. "La ripresa c'è ma sta sempre più rallentando. Da dove viene la crescita? La Cina sta rallentando. Il mercato starà alla finestra. Non c'è spinta perchè salga ancora. I risultati del secondo trimestre dovrebbero essere buoni, ma l'outlook potrebbe non essere incoraggiante".

Per contro Citi, in uno studio, prevede un rally dell'azionario nel quarto trimestre grazie a una minore incertezza sulla crescita dell'economia mondiale e alla necessità dei fondi hedge di risollevare la debole performance del primo semestre entro la fine dell'anno.

Tra i titoli in evidenza: * Ritracciano i titoli minerari dopo i recenti rialzi, in linea con lo storno dei prezzi dei metalli. Lo Stoxx di settore cede lo 0,45%.

* Balza del 7% il produttore di turbine a vento danese VESTAS (VWS.CO: Quotazione) dopo un accordo di fornitura al gruppo francese di energie rinnovabili EDF Energies Nouvelles EEN.PA per il 2012-2014.

* Sale di quasi il 4% il gruppo Tv tedesco PROSIEBENSAT.1 PSMG_p.DE sulle indiscrezioni stampa relative al lancio di un nuovo canale e a progetti di espansione in Asia e Medio Oriente.

* Bene le società di servizi per il settore petrolifero FUGRO (FUGRc.AS: Quotazione) e JOHN WOOD GROUP (WG.L: Quotazione) dopo l'upgrade di Goldman Sachs a "buy" da "neutral" all'interno di una generale revisione del settore.