BORSE EUROPA - Indici in rialzo su speranze ultimo voto Grecia

indici chiusura

alle 11,10 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.815,33 +0,46 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.101,22 +0,23 1.121,67 Stoxx banche 183,71 +0,97 196,31 Stoxx oil&gas 323,63 +0,77 332,58 Stoxx tech 213,54 -0,01 215,82 ------------------------------------------------------------

MILANO, 30 giugno (Reuters) - Borse europee in rialzo per la quarta seduta consecutiva, spinte dal settore bancario sulle speranze che la Grecia approvi definitivamente il piano di austerità che le permetterà di evitare il default di un debito in scadenza.

Dopo un primo voto ieri, il parlamento greco dovrà oggi dare l'ultimo via libera alla manovra per raccogliere 28 miliardi di euro tra maggiori tasse, taglio di costi e privatizzazioni.

Attorno alle 11,10 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,23%. Tra le singole borse, Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,2%, Parigi .FCHI lo 0,37% e Londra .FTSE lo 0,7%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sono le banche, pesantemente vendute ultimamente sui timori per la crisi del debito periferico, a guadagnare di più, con lo STOXX Europe 600 in rialzo di circa l'1%. La migliore è LLOYDS BANKING GROUP (LLOY.L: Quotazione), che ha dato un aggiornamento sulla sua strategia di risanamento.

* Balza di oltre il 4% BG GROUP BG.L che ha doppiato le sue migliori attese sulle riserve di petrolio e gas nel bacino brasiliano di Santos.

* Sale del 6% il LONDON STOCK EXCHANGE (LSE.L: Quotazione) dopo che è saltato ieri sera l'accordo di fusione con la canadese TMX Group (X.TO: Quotazione).

* ROCHE ROG.VX scende dell'1,1% dopo che un panel di esperti della FDA ha bocciato all'unanimità l'utilizzo dell'Avastin, uno dei farmaci più venduti del gruppo ideato per la cura del cancro al seno. Secondo gli analisti l'esito era già atteso dal mercato.

* Non si muove BSKYB BSY.L dopo che il governo britannico ha dato il via libera alla controllante NewsCorp (NWSA.O: Quotazione) al riacquisto delle minorities; Rupert Murdoch dovrà per contro cedere Sky News.