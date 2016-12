BORSE EUROPA - Indici in rialzo su scia accordo Grecia

indici chiusura

alle 10,00 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.765,25 +1,27 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.084,73 +0,86 1.121,67 Stoxx banche 181,79 +0,97 196,31 Stoxx oil&gas 315,50 +0,87 332,58 Stoxx tech 208,38 +0,96 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 24 giugno (Reuters) - Avvio positivo per le borse europee che rimbalzano dai minimi di tre mesi su cui hanno chiuso ieri. Sui mercati è tornata una maggiore propensione al rischio dopo che la Grecia ha raggiunto un accordo con i creditori internazionali su un piano di misure d'austerità e su un'integrazione ai finanziamenti.

"Questo mercato continua a guardare le notizie sulla crisi greca e l'accordo (tra Grecia e Ue/Fmi) è visto positivamente", dice Ian Richards, analista di RBS. "Dobbiamo superare il voto del parlamento greco sul piano d'austerità entro fine mese (è atteso il 28). Sembra che passerà, ma non è una formalità. Il mercato si rende conto di questo rischio a breve termine".

Intorno alle 10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,86% dopo il -1,5% di ieri e potrebbe oggi chiudere la prima settimana positiva dopo otto settimane in calo. Tra le singole borse, Francoforte .GDAXI sale dell'1,12%, Parigi .FCHI dell'1,5% e Londra .FTSE dell'1,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra i settori più comprati quello minerario sulla scia del recupero dei prezzi dei metalli. Lo Stoxx settoriale sale dell'1,8%, ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) balza di circa il 3%.

* Guadagna il 4% AIR FRANCE-KLM (AIRF.PA: Quotazione) dopo le forti perdite registrate da inizio anno, grazie al calo del greggio e a un upgrade di Citigroup a "buy" da "hold".

* In forte rialzo anche CAPGEMINI (CAPP.PA: Quotazione) dopo che la concorrente Usa Accenture (ACN.N: Quotazione) ha annunciato utili trimestrali superiori alle attese e ha migliorato le stime per l'esercizio in corso.

* Sale del 3,5% il gruppo media LAGARDERE (LAGA.PA: Quotazione): Societe Generale ha alzato il giudizio a "buy" da "hold" alla luce della valutazione del titolo (-11% da inizio anno).

* Acquisti su HUGO BOSS BOSG_p.DE sulla scia del "buy" assegnato da Goldman Sachs, che ha iniziato la copertura con target price a 81,20 euro.