BORSE EUROPA - Indici in calo, attesa per Fed

alle 10,10 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.796,75 -0,20 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.093,69 -0,30 1.121,67 Stoxx banche 185,87 -0,50 196,31 Stoxx oil&gas 320,73 -0,39 332,58 Stoxx tech 212,44 -0,08 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in calo, con gli investitori cauti in attesa della conclusione dell'incontro del Fomc della Fed e della conferenza stampa del presidente Ben Bernanke, che potrebbe dare indicazioni sulle pressime mosse dell'istituto centrale a sostegno dell'economia.

Il settore bancario, che nelle primissime battute aveva segnato un lieve rialzo sulla scia del voto di fiducia ottenuto dal governo greco, è poi passato in negativo.

"E' da un po' che riteniamo che la maggiore fonte di incertezza e nervosismo non sia la Grecia o il rallentamento dell'economia, ma la fine del QE2 (quantitative easing)" spiega Philippe Gijsels, responsabile del dipartimento analisi di BNP Paribas Fortis Global Markets.

"Se la Fed dicesse che continuerà a far andare le rotative in una forma o nell'altra, darebbe sicuramente nuovi e necessari stimoli per un rialzo. Se non ci sarà, il mercato sarà probabilmente deluso", aggiunge.

Intorno alle 10,10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,3%. Tra le singole borse, Francoforte .GDAXI è è piatta, Parigi .FCHI perde lo 0,17% e Londra .FTSE lo 0,28%.

Tra i titoli in evidenza:

* Crolla PHILIPS ELECTRONICS (PHG.AS: Quotazione) (-11,3%) dopo aver avvisato il mercato che gli utili del secondo trimestre di due delle sue tre principali divisioni registreranno un netto calo. La società ha inoltre preannunciato un piano di taglio dei costi.

* La casa farmaceutica tedesca MERCK KGAA (MRCG.DE: Quotazione) cede l'1,5% dopo aver rinunciato a ottenere il via libera per la sua pillola cladribine. L'autorità di controllo statunitense aveva detto che sarebbero potuti essere necessari altri test, più costosi, per dissipare i dubbi sugli effetti collaterali.

* Debole anche NOVARTIS NOVN.VX dopo che un comitato della Fda Usa ha dato all'unanimità parere negativo sul farmaco Ilaris della casa svizzera.

* MAN GROUP (EMG.L: Quotazione) in rialzo dopo l'upgrade di Credit Suisse e l'avvio della copertura con buy da parte di Goldman Sachs. Citigroup ha abbassato il target price del titolo ma con rating "buy".