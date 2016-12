BORSE EUROPA - Sotto pressione con banche su rinvio aiuti Grecia

indici chiusura

alle 10,50 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.720,26 -1,8 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.074,36 -1,14 1.121,67 Stoxx banche 181,68 -1,9 196,31 Stoxx oil&gas 312,69 -1,28 332,58 Stoxx tech 207,80 -1,05 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 giugno (Reuters) - Sale l'incertezza sul destino della crisi debitoria greca dopo che i ministri delle finanze della zona euro hanno deciso di rinviare la decisione sulla prossima tranche di aiuti ad Atene. I listini europei, zavorrati dai bancari , accusano il colpo, aprendo una nuova settimana all'insegna delle vendite, con l'indice di volatilità dell'Euro Stoxx 50 che tocca i massimi degli ultimi tre mesi.

"Il mercato è preoccupato che i ministri dell'Unione europea non raggiungeranno un accordo per un nuovo salvataggio", ha commentato Mike Lenhoff, chief strategist di Brewin Dolphin.

Intorno alle 10,50 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede circa l'1%. Tra le singole borse, Francoforte .GDAXI perde l'1%, Parigi .FCHI l'1,4% dopo aver aperto in ritardo di un'ora per problemi tecnici. Londra .FTSE arretra dell'1%.

Tra i titoli in evidenza: * Oltre ai bancari, nel mirino delle vendite in particolare anche il settore delle utility con la finlandese FORTUM (FUM1V.HE: Quotazione) che estende le perdite di venerdì innescate dai timori per nuove imposte.

* Sotto pressione il gruppo chimico tedesco BASF <BASFn:DE>, dopo che il membro del cda Michael Heinz ha detto a un giornale svizzero che la domanda in Cina si sta indebolendo.

* A picco CHARTER INTERNATIONAL CHTR.L dopo che il produttore di utensili ha lanciato un allarme sugli utili.