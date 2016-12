RPT-BORSE EUROPA-Indici in calo su incertezza Grecia, banche giù

indici chiusura

alle 10,50 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.762,41 -0,64 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.097,96 -0,26 1.121,67 Stoxx banche 184,34 -1,31 196,31 Stoxx oil&gas 322,23 -0,28 332,58 Stoxx tech 214,13 -0,47 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 giugno (Reuters) - Le Borse europee si confermano in calo nella prima parte della mattinata - nonostante una breve puntata degli indici in territorio positivo - dopo il rialzo di ieri seguito ai buoni dati economici dalla Cina.

Sull'umore generale del mercato continua a pesare la sostanziale mancanza d'accordo, a livello europeo, su come gestire la crisi debitoria greca e coinvolgere i creditori privati in un nuovo piano di sostengo finanziario. D'altra parte si fanno sentire le vendite sul comparto bancario francese, messo sotto osservazione da Moody's, per via della sua esposizione proprio alla Grecia.

Intorno alle 10,50 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,27% circa. Tra le singole borse, Londra .FTSE perde lo 0,35%, Parigi .FCHI lo 0,45%, Francoforte .GDAXI lo 0,46%.

"Ad un certo punto (i politici Ue) dovranno affrontare il problema. Molto dipenderà dal fatto se le banche sono forti abbastanza per assorbire il colpo" spiega Justin Urquhart Stewart di Seven Investment Management. "Potremmo vedere ulteriore debolezza per l'azionario, il meglio in termini di bilanci aziendali c'è già stato, anche se potrebbe arirvare sostengo dall'attività di m&a, visto che le aziende siedono attualmente su una montagna di cassa".

Tra i titoli in evidenza:

* Settore bancario francese sotto pressione, con BNP PARIBAS BNP.PA che cede 1,5%, CREDIT AGRICOLE CARG.PA l'1,23% e SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) l'1,63%. Moody's ha messo sotto osservazione il comparto per un possibile taglio di rating, per via della sue esposizione all'economia greca, sia - spiega l'agenzia - attraverso l'investimento in governativi sia attraverso il credito concesso alle imprese del paese.

* Settore bancario in flessione anche a Londra, a causa dei timori di un inasprimento della regolamentazione in Gran Bretagna. BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) cede l'1,7%, LLOYDS GROUP (LLOY.L: Quotazione) lo 0,65%.

* H&M (HMb.ST: Quotazione) arretra di circa il 3,2%, dopo che la società svedese di grandi magazzini dell'abbigliamento ha mostrato un incremento delle vendite del 2% in maggio, dato giudicato deludente.

* RWE (RWEG.DE: Quotazione) scivola di un punto percentuale; Citi ha tagliato il prezzo obiettivo sul titolo dell'utility tedesca a 33 euro da 39 euro, alla luce della nuova legge energetica in Germania e delle nuove stime su domanda e prezzi nel settore elettrico tedesco.

* In controtendenza invece il settore minerario, grazie a prezzi del rame che si confermano sostenuti, dopo il rally di ieri: BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) guadagna lo 0,5%, RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) lo 0,77%. * In rialzo anche DANONE (DANO.PA: Quotazione), del 2,4% che si è guadagnata il BUY di Nomura sulla base delle forti prospettive di crescita dell'azienda.