BORSE EUROPA - Indici in rialzo su dati Cina, forte Nokia

alle 10,15 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.796,42 +1,30 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.101,17 +0,85 1.121,67 Stoxx banche 186,84 +1,21 196,31 Stoxx oil&gas 321,66 +0,57 332,58 Stoxx tech 214,66 +1,48 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo dopo che i dati cinesi sull'inflazione e sulla produzione industriale hanno spinto gli investitori verso asset più rischiosi sulle scommesse che Pechino non introdurrà misure restrittive più aggressive.

"Un rallentamento misurato dell'economia cinese è proprio quello che gli investitori vogliono, e i dati di oggi forniscono qualche speranza che questo è quello che sta avvenendo", dice Keith Bowman, analista azionario di Hargreaves Lansdown.

"Tuttavia, gli eventi in Europa rimangono centrali. La crisi del debito della zona euro sembra raggiungere un punto critico", ha aggiunto. Intorno alle 10,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,85% circa. Tra le singole borse, Londra .FTSE sale dello 0,64%, Parigi .FCHI dell'1,06%, Francoforte .GDAXI dell'1,58%.

Tra i titoli in evidenza:

* NOKIA NOK1V.HE sale del 2,3% circa, sotto i massimi dell'avvio, dopo l'annuncio di avere chiuso le controversie legali con Apple (AAPL.O: Quotazione) relative all'utilizzo dei brevetti. L'accordo prevede il pagamento di un indennizzo straordinario da parte di Apple che riconoscerà alla società finlandese anche le royalties ricorrenti. Sulla scia tutto il settore tecnologico europeo guadagna terreno, salendo dell'1,5% circa.

* CAPGEMINI (CAPP.PA: Quotazione) avanza del 2% dopo l'annuncio che è in trattative esclusive per acquistare il gruppo dei servizi IT Prosodie dai fondi gestiti da Apax Partner e dal management di Prosodie per un enteprise value di 382 milioni di euro. * GLENCORE (GLEN.L: Quotazione) scivola del 2% circa nonostante i risultati del primo trimestre - i primi dati pubblicati dopo l'Ipo del mese scorso - che evidenziano un rialzo dell'utile operativo del 45%. L'Ad del più grande trader al mondo di commodities, smentendo indiscrezioni stampa, ha detto che non sta prendendo in considerazione un'offerta per la rivale ENRC. * VODAFONE (VOD.L: Quotazione) sale dello 0,6% dopo un report di Citigroup che inserisce il titolo della lista dei preferiti del settore tlc. * Il colosso del retail britannico TESCO (TSCO.L: Quotazione) cede il 2,3% dopo i deludenti dati sulle vendite nel mercato domestico.

* AVIS EUROPE AVE.L balza del 58% dopo la notizie che la società di noleggio auto sarà rilevata da AVIS BUDGET (CAR.O: Quotazione) per circa 635 milioni di sterline in contanti.

* La società di sofware francese AXWAY (AXW.PA: Quotazione) festeggia il suo debutto alla borsa di Parigi con un balzo del 27,5% dopo avere aperto a quasi +40%.