BORSE EUROPA - Indici negativi su timori ripresa economia

indici chiusura

alle 10,15 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.764,23 -0,50 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.099,64 -0,41 1.121,67 Stoxx banche 185,60 -0,47 196,31 Stoxx oil&gas 323,43 -0,41 332,58 Stoxx tech 213,97 -0,38 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in ribasso pronte a segnare la sesta seduta consecutiva in negativo, ancora sui timori per la crescita dell'economia.

"I mercati sono ancora sulla difensiva. Una serie di dati deludenti, specialmente dagli Stati Uniti, ci fanno tornare in mente il rallentamento che abbiamo visto l'estate scorsa", dice Philippe Gijsels, capo della ricerca di BNP Paribas Fortis Global Markets a Bruxelles.

"Anche se nel nostro scenario base si immagina si tratti di un rallentamento temporanei e che la crescita economica riprenderà più tardi nel corso dell'anno, i mercati continuano a essere nervosi e volatili", aggiunge.

Tra le singole borse, Londra .FTSE cala dello 0,24%, il Cac-40 dello 0,69%, il Dax a Francoforte .GDAXI dello 0,28%.

I prezzi dei metalli deboli sui dati cinesi mettono i titoli minerari sotto pressione. L'indice Stoxx 600 delle risorse di base SXPP perde lo 0,68%.

Tra i titoli in evidenza:

HERMES (HRMS.PA: Quotazione) perde il 5%, dopo che LVMH (LVMH.PA: Quotazione) ha smentito le notizie di stampa su un takeover. "E' un titolo altamente speculativo. La smentita può calmare il mercato, ma non durerà", dice un trader dal Lussemburgo. L'indice Rsi, è a quota 58 da 85 di ieri. Quando l'indice è sopra 70 il titolo si considera in "ipercomprato".

ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione), NOVARTIS NOVN.VX, ACTELION ATLN.VX e UCB (UCB.BR: Quotazione) sono sotto pressione dopo che Barclays Capital ha tagliato i ratings a "underweight" nell'ambito di una revisione del settore, sul quale ha ribadito "neutral". BarCap dice che il sostegno per il comparto farmaceutico dovrebbe svanire nella second ametà del 2011 e che sorprese in positivo potrebbero arrivare da Roche ROG.VX e GlaxoSmithKline (GSK.L: Quotazione).

TESCO (TSCO.L: Quotazione) positiva (+0,8%) in controtendenza dopo che Jefferies ha migliorato il giudizio a "buy" da "hold". Il broker prevede una crescita dell'utile del 10%.