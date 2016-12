BORSE EUROPA - Indici rimbalzano, mercato acquista sui minimi

indici chiusura

alle 10,35 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.757,88 +0,21 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.096,11 +0,16 1.121,67 Stoxx banche 185,48 -0,19 196,31 Stoxx oil&gas 321,69 +0,68 332,58 Stoxx tech 212,78 +0,07 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 9 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in leggero rialzo interrompendo la serie di sei sedute di ribassi con gli investitori in cerca di occasioni di acquisto dopo le ultime intense vendite provocate dai deboli dati economici Usa e i commenti poco incoraggianti della Federal Reserve.

Il mercato oggi presterà molta attenzione a possibili novità dalla conferenza stampa della Bce successiva alla riunione di politica monetaria e in particolare a eventuali indicazioni del presidente Jean-Claude Trichet su un possibile rialzo dei tassi a luglio.

"I mercati sono stati in forte lettera, anche se nel breve termine potrebbe esserci un rimbalzo, che non mi aspetto sia intenso. Di fronte a modesti dati economici e a un possibile aumento dei tassi non mi aspetto che il mercato guadagni molto", commenta Gerard Lane, strategist di Shore Capital.

Titoli minerari in rialzo dopo le perdite della vigilia, con l'indice Stoxx 600 delle risorse di base SXPP in rialzo dello 0,6% circa.

Intorno alle 10,35 l'indice FTSEurofirst FTEU3 segna un rialzo dello 0,16%.

Tra le singole borse, Londra .FTSE e Parigi .FCHI salgono dello 0,2%, e Francoforte .GDAXI dello 0,32%.

Tra i titoli in evidenza:

* L'AD di SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione), Frederic Oudea, ha detto che l'istituto francese potrebbe raggiungere un ratio Core Tier1 di oltre il 9% in base alle nuove regole di Basilea III, sopra il target annunciato lo scorso anno dell'8,5%. Il titolo ha reagito inizialmente con un rialzo dell'1% circa ma poi, sulla scia delle debolezza di tutti i bancari, ha annullato i guadagni e passa a -0,2%.

* NOKIA MOK1V.HE sale dello 0,9%. Il responsabile delle tecnologie del colosso finlandese ha deciso di prendersi un periodo di congedo per motivi personali e potrebbe non ritornare più in azienda dopo le divergenze espresse sulle strategie di sviluppo della società che produce telefonini, secondo quanto scrive Helsingin Sanomat.

* Il gruppo cinese dei cosmetici a controllo statale Shanghai Jahwa è in trattative con LVMH (LVMH.PA: Quotazione) per una nuova partnership. Lo ha scritto oggi il China Securities Journal, citando un alto funzionario di Shanghai Jahwa che non ha escluso la possibilità che la casa di lusso francese acquisti una piccola parte del gruppo cinese. Il titolo cede lo 0,77%.

* SUEZ ENVIRONNEMENT (SEVI.PA: Quotazione) è in deciso rialzo (+2,1%) registrando la migliore performance del CAC 40 di Parigi dopo che JP Morgan ha alzato il giudizio a "overweight" da "neutral".

* VOLKSWAGEN (VOWG_p.DE: Quotazione) sale dell'1% circa con i trader che citano indiscrezioni stampa secondo cui alcuni produttori di auto tedeschi starebbero tagliando le ferie estive dei lavoratori per venire incontro al balzo delle domanda.

* L'operatore turistico francese CLUB MED CMIP.PA balza di oltre il 4% dopo aver annunciato un raddoppio dell'utile netto del primo semestre, nonostante la chiusura di alcuni villaggi in Tunisia ed Egitto lo scorso gennaio a causa delle rivolte nei paesi.

* YARA (YAR.OL: Quotazione) il maggiore produttore di fertilizzati azotati al mondo sale dello 0,6% sulla scia dei rialzi dei prezzi di alcuni fertilizzanti e del grano.

* Movimenti tra i titoli del beverage europeo con la britannica BRITVIC (BVIC.L: Quotazione) in calo dell'1,3% sulla bocciatura a "neutral" da "overweight" da parte di JPMorgan Cazenove che allo stesso tempo ha rivisto al rialzo il giudizio sull'irlandese C&C (GCC.I: Quotazione) (+3,1%) a "overweight" da "neutral".