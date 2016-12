BORSE EUROPA - Indici in calo dopo commenti Bernanke

indici chiusura

alle 10,00 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.749,97 -0,88 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.098,01 -0,82 1.121,67 Stoxx banche 186,08 -1,16 196,31 Stoxx oil&gas 173,21 -0,67 332,58 Stoxx tech 214,46 -1,14 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 giugno (Reuters) - Le borse europee aprono in calo estendendo le perdite già registrate nelle precedenti cinque sedute dopo che il presidente della Fed, Ben Bernanke, pur riconoscendo un rallentamento dell'economia americana, non ha offerto indicazioni in merito a un ulteriore stimolo monetario per sostenere la crescita.

Con i commenti del numero uno della Banca centrale americana, l'ipotesi di stimoli quantitativi cosiddetti "QE3" "sembrano una lontanza speranza", commenta Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investment Management.

"I mercati credevano abbastanza su altre forme di stimolo", ha aggiunto.

Attorno alle 10,00 Il FTSEurofirst 300 .FTEU cede lo 0,82%. Tra le singole piazze Londra .FTSE perde lo 0,61%, Parigi .FCHI lo 0,76%, Francoforte .GDAXI lo 0,84%.

Tra i titoli in evidenza:

* Debolezza sui titoli minerari sulla scorta del calo dei prezzi delle materie prime. I big dei listini BHP Billiton (BLT.L: Quotazione) e RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) perdono il 2% e l'1,9% rispettivamente.

* Il gruppo svedese della difesa e aerospazio Saab AB (SAABb.ST: Quotazione) perde oltre il 7% dopo che un trader riferisce, citando Bloomberg, di un collocamento di 11,2 milioni di azioni della società da parte di BAE Systems plc (BAES.L: Quotazione).

* La società biotech austriaca INTERCELL ICEL.VI scivola di oltre il 15% dopo che il partner americano Merck (MRK.N: Quotazione) ha deciso di interrompere i test di un suo importante vaccino.

* KABEL DEUTSCHLAND KD8Gn.DE (KDG), perde il 3,5% sulle attese che il canale televisivo tedesco via cavo distribuisca un dividendo per l'intero anno in rialzo, ma inferiore a quanto sperato.