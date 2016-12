BORSE EUROPA - Indici negativi su timori ripresa economia

indici chiusura

alle 9,40 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.548,22 -0,30 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.108,16 -0,30 1.121,67 Stoxx banche 190,45 -0,65 196,31 Stoxx oil&gas 323,32 -0,19 332,58 Stoxx tech 218,00 -0,40 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in ribasso a inizio seduta, dopo i dati sull'occupazione Usa più deboli delle attese, che alimentano timori sulla ripresa dell'economia globale.

Le cifre sull'occupazione statunitense a maggio, diffuse venerdì, hanno evidenziato 54.000 posti di lavoro in più, il dato più debole da settembre, mentre il tasso è salito al 9,1 dal 9% di aprile.

"Dopo i dati di venerdì la pressione sull'azionario europeo è al ribasso", dice Manoj Ladwa, trader di ETX Capital. "Ma l'indice poterebbe trovare un supporto vicino a quota 1.100".

"Su questo livello, vicino ai minimi di aprile, il mercato ha rimbalzato in precedenza", spiega Ladwa, aggiungendo che il livello successivo si colloca a 1,050.

Intorno alle 9,40 Londra .FTSE perde lo 0,15%, Parigi .FCHI lo 0,37%, Francoforte .GDAXI lo 0,06%.

Goldman Sachs ha tagliato le previsioni sulla crescita globale e ha suggerito agli investitori di spostarsi sui settori difensivi e di essere selettivi sui ciclici.

Tra i titoli in evidenza:

* Le azioni del settore aereo sono in calo dopo che l'International Air Transport Association (Iata) ha dimezzato le previsioni sugli utili. Lo STOXX Europe 600 Travel & Leisure perde lo 0,29%, con IAG (ICAG.L: Quotazione) -0,9%, LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) -1%.

* Le azioni della società nucleare AREVA (AREVA.PA: Quotazione) perde l'1% circa, facendo peggio dello STOXX Europe 600 delle utilities (-0,4%), su nuovi timori per le prospettive del settore nucleare dopo che il partito dei verdi in Francia ha detto che la chiusura dei reattori è una precondizione per un'eventuale coalizione con i socialisti. "Non c'è niente di nuovo in tutto ciò. La vera domanda è: vedremo un'ondata verde alle elezioni del prossimo anno come in Germania? Ho dei dubbi. Ma per ora i traders restano cauti sul settore", dice un trader da Parigi. In Francia, 58 reattori nucleari, gestiti dalla società controllata dallo Stato Edf (EDF.PA: Quotazione), producono circa l'80% dell'elettricità del paese.

* NORDEX (NDXG.DE: Quotazione), produttore tedesco di turbine, sale del 4,5% circa dopo che alcune fonti hanno detto a Reuters che la coalizione di governo intende ridurre gli incentivi per l'energia eolica dell'1,5%, quindi meno delle previsioni. "Nei giorni scorsi si è parlato del fatto che l'energia eolica avrebbe beneficiato più di altri dell'uscita dal nucleare ma le notizie dovrebbero essere positive per Nordex", dice un trader da Francoforte.

* IMI (IMI.L: Quotazione) è tra i migliori a Londra (+1,5%) dopo che Citi ha innalzato il target price e ha detto che considera la società tra le migliori del settore in Gran Bretagna. "Lo consideriamo un interessante investimento in un'ottica pluriennale grazie a un'accelerazione della crescita e all'espansione dei margini", dice una nota Citi, che indica target a 1.350 pence.