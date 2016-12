BORSE EUROPA - Indici partono in calo in scia ribassi Wall St

indici chiusura

alle 9,40 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.796,00 -1,12 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.120,44 -0,93 1.121,67 Stoxx banche 191,17 -1,05 196,31 Stoxx oil&gas 329,11 -1,09 332,58 Stoxx tech 220,29 -1,40 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 giugno (Reuters) - L'azionario europeo parte in ribasso nella seduta odierna sulla scia del calo di Wall Street che ieri ha toccato i minimi da agosto.

"L'outlook si sta rabbuiando. Dovrebbe essere preoccupante per le autorità economiche. E' costato circa 10.000 miliardi di dollari in tutto il mondo creare l'impressione di una ripresa economica e non abbiamo niente da mostrare", è il commento di Jeremy Batstone-Carr di Charles Stanley.

Il riferimento è agli ultimi dati macro degli Usa che confermano un rallentamento della ripresa della prima economia mondiale.

Intorno alle 9,35 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede quasi l'1%. Leggermente peggiori gli indici di Londra .FTSE, Francoforte .GDAXI e Parigi .FCHI.

I titoli in evidenza:

* Deboli i titoli minerari su timori di indebolimento della domanda e sul ribasso dei prezzi dei metalli preziosi. ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), KAZAKHMYS (KAZ.L: Quotazione) e XSTRATA XTA.L cedono tra il 2 e il 3%.

* KINGFISHER (KGF.L: Quotazione) cede quasi il 4% dopo aver annunciato che il balzo delle vendite del primo trimestre potrebbe avere vita breve a causa delle temperature miti.

* La firma della moda ASOS (ASOS.L: Quotazione) scivola di quasi il 6% dopo aver annunciato i risultati annuali che, secondo gli analisti, non giustificano le valutazioni attuali del titolo.