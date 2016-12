BORSE EUROPA - Indici positivi su ottimismo Grecia

indici chiusura

alle 10,10 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.636,24 +0,82 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.142,98 +0,91 1.121,67 Stoxx banche 196,01 +1,16 196,31 Stoxx oil&gas 337,98 +0,96 332,58 Stoxx tech 229,12 +0,97 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 31 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo, guidato dai bancari, in un mercato ottimista sul fatto che il salvataggio della Grecia andrà avanti.

L'Unione europea ha elaborato rapidamente un nuovo pacchetto di aiuti al fine di emettere, il mese prossimo, un prestito vitale per evitare il rischio di default.

Secondo il Wall Street Journal, la Germania starebbe valutando di rinunciare alla sua proposta di riscadenziare i bond greci allo scopo di facilitare un nuovo pacchetto di aiuti per Atene.

Il rialzo delle prime battute è un "trionfo dell'ottimismo sulla razionalità", dice Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investment Management. "Fino a quando non arrivano le riforme strutturali del sistema, ci stiamo solo occupando dei sintomi non delle cause".

Intorno alle 10,15, tra le singole piazze, Londra .FTSE avanza dell'1,16%, Francoforte .GDAXI sale dell'1,7%, Parigi .FCHI dell'1,5%.

Tra i titoli in evidenza:

* I bancari, molti dei quali hanno esposizione con la Grecia e altri paesi periferici dell'area euro, sono tra i migliori, tra cui Banco Santander (SAN.MC: Quotazione), Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione), Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) e UniCredit (CRDI.MI: Quotazione).

* GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione) debole dopo che Goldman Sachs ha ridotto il rating a "sell" da "neutral". Goldman ha tagliato il prezzo obiettivo a 12 mesi a 1.110 pence da 1.240 pence dopo aver ridotto l'Eps 2011-15 del 4-11%, portandoli così del 3% sotto il consensus. "GSK è salita recentemente con il settore. Riteniamo che i recenti rialzi siano legati alle caratteristiche difensive del comparto e la nostra analisi suggerisce che il titolo dovrebbe scendere ai minimi del range nei prossimi 12 mesi", dice una nota Goldman. L'analista dice che il titolo tratta a premio del 13% sopra il consensus.

* FRANCE TELECOM FTE.PA negativa, sotto la media mobile a 50 giorni, dopo l'annuncio dei target al 2015. "Il gruppo non si è impegnato a una stabilizzazione del dividendo dopo il 2012, come si sperava", dice un trader da Parigi. "Ma guarda alla possibilità di una distribuzione di liquidità agli azionisti in caso di un'importante cessione, che è comunque un'indicazione abbastanza positiva".

* DESIRE PETROLEUM DES.L sale dell'8% dopo esplorazioni al largo delle isole Falkland, che hanno evidenziato nuove possibilità di trivellazione. "E' parte di un lungo processo di ricostruzione del portafoglio dopo un deludente ciclo di esplorazioni", dice l'analista Matrix, Charlie Sharp. "E' un passo nella giusta direzione, ma c'è molta strada da fare".

* EXPERIAN (EXPN.L: Quotazione) sale del 3% circa dopo che Credit Suisse ha alzato il rating ad "outperform" da "neutral" con un target price di 910 pence, da 860 pence. La banca ha alzato le previsioni di Eps 2012 e 2013 dell'1 e del 3%, portandole al 3-4% oltre il consensus Reuters. "Ritenamo che la società sia in grado di aumentare il fatturato in modo organico del 7-8% annuo nei prossimi 3 anni grazie alla crescita in nuovi mercati e prodotti e all'andamento del ciclo", dice la banca.

* MDXHEALTH (MDXH.BR: Quotazione) sale del 5% dopo aver annunciato risultati positivi in test su cure per i tumori al cervello.