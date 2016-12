BORSE EUROPA - Indici rimbalzano, bene banche e minerari

indici chiusura

alle 10,10 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.834,51 +1,24 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.136,73 +0,93 1.121,67 Stoxx banche 195,63 +1,53 196,31 Stoxx oil&gas 335,09 +0,51 332,58 Stoxx tech 226,38 +0,41 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 maggio (Reuters) - Le borse europee rimbalzano in un movimento tecnico favorito dalla tenuta di un importante supporto del benchmark FTSEurofirst 300.

L'indice ieri è sceso dello 0,1% ma è riuscito a mantenersi al di sopra della media mobile a 200 giorni a 1.116,01, incoraggiando così la salita odierna.

I volumi tuttavia sono attesi sottili in vista del week end lungo in Gran Bretagna e Stati Uniti.

In evidenza i bancari sulla scia di un articolo del Financial Times secondo cui le banche dell'Unione europea potrebbero aggirare alcuni vincoli previsti dalle regole di Basilea III sui requisiti di capitale, secondo la bozza della direttiva Ue che recepisce gli standard patrimoniali concordati a livello mondiale.

A livello settoriale denaro anche sui minerari sulla scia dell'aumento dei prezzi dei metalli.

Intorno alle 10,10 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale di quasi un punto percentuale. Sulle singole piazze Londra .FTSE guadagna l'1,1%, Francoforte .GDAXI l'1% e Parigi .FCHI l'1,5%.

I titoli in evidenza:

* Tra le banche brillano in particolare le francesi CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) (+4,5%), SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) (+3%) e BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) (+2,9%) e la britannica LLOYDS BANKING GROUP (LLOY.L: Quotazione) (+2,6%). Un analista di Kepler Capital Markets cita le indiscrezioni di FT e sottolinea che per Credit Agricole "questo abbasserebbe le esigenze di capitale di circa 4 miliardi di euro". La bozza potrebbe consentire alle banche Ue di conteggiare in maniera superiore il capitale delle controllate assicurative rispetto a quanto previsto dalle regole globali. Banche come Societe Generale, BNP Paribas e Lloyds Banking Group, che hanno tutte divisioni assicurative, beneficerebbero moltissimo dell'eccezione, secondo FT.

* NORTHERN PETROLEUM (NOP.L: Quotazione) affonda di circa il 33% dopo la revisione al ribasso delle stime sulle riserve di tre dei suoi giacimenti olandesi e la previsione di una perdita per l'esercizio 2010.

* INTERCELL ICEL.VI lascia sul campo il 4% dopo aver richiamato un suo vaccino in tutta la Ue.