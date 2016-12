BORSE EUROPA - Indici in calo, pesano motivazioni tecniche

indici chiusura

alle 10,00 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.788,20 -0,47 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.114,98 -0,34 1.121,67 Stoxx banche 189,99 +0,38 196,31 Stoxx oil&gas 327,83 -0,56 332,58 Stoxx tech 224,62 -0,61 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 maggio (Reuters) - Borse europee in calo a inizio seduta, condizionate anche da motivazioni tecniche.

Intorno alle 10 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende dello 0,34% a 1.114,98 punti, sotto la media mobile a 200 giorni a 1.115,60 punti; la rottura di questo supporto chiave è un segnale di ulteriore debolezza nel breve termine. Sulle singole piazze Londra .FTSE cede lo 0,54%, Francoforte .GDAXI lo 0,81% e Parigi .FCHI lo 0,67%.

Sui mercati pesa l'incertezza in merito all'evoluzione della crisi del debito greco e all'eventuale impatto di un default sugli altri paesi della zona euro.

I titoli in evidenza: * Tra i comparti più penalizzati quello delle materie prime (-0,6% lo Stoxx ) dopo i rialzi della vigilia.

* In luce i rialzi delle utility tedesche E.ON (EONGn.DE: Quotazione) e RWE (RWEG.DE: Quotazione), unici segni più nell'indice Dax .GDAXI, sulle indiscrezioni del Financial Times Deutschland che parlano di un possibile alleggerimento fiscale in cambio di una uscita anticipata dal nucleare.

* Pesante HEXAGON (HEXAb.ST: Quotazione), società attiva nelle tecnologie di misurazione, che perde intorno al 5% dopo che i principali azionisti e manager hanno collocato parte delle loro quote con uno sconto del 7% sui prezzi di chiusura di ieri.