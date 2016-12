BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo dopo buone trimestrali

indici chiusura

alle 10,40 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.648,24 +0,02 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.151,67 +0,17 1.121,67 Stoxx banche 198,84 -0,02 196,31 Stoxx oil&gas 339,75 -0,12 332,58 Stoxx tech 237,48 +0,42 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 11 maggio (Reuters) - Le borse europee viaggiano in lieve rialzo, sostenute dai risultati positivi pubblicati da alcuni gruppi dai due lati dell'Atlantico e sulla scia delle borse asiatiche e della chiusura di Wall Street.

Tra i singoli settori, deboli i minerari e gli energetici.

Il futures sul greggio Usa è in calo di circa 41 centesimi CLc1, mentre quello sul Brent lascia sul terreno 30 centesimi.

Intorno alle 10,40 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTU3 sale dello 0,17%. Tra le singole piazze, Londra .FTSE cede lo 0,14%, mentre Francoforte .GDAXI avanza dello 0,45% e Parigi .FCHI guadagna lo 0,15%.

Tra i titoli in evidenza:

* HSBC (0005.HK: Quotazione)(HSBA.L: Quotazione) è in calo dello 0,85% dopo aver annunciato un piano per rendere più efficiente il ramo gestione patrimoni su 18 mercati chiave, il ritiro dal retail in alcuni paesi e la possibile vendita della propria divisione carte di credito negli Usa, nel tentativo di tagliare i costi per 3,5 miliardi di dollari.

* ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) è in calo dell'1,5%. I risultati sono stati in linea con le attese, ma gli investitori sono ancora preoccupati per la riduzione dei margini nella seconda parte dell'anno. Credit Suisse sottolinea la delusione per la guidance del gruppo per il secondo trimestre.

* La tedesca E.ON (EONGn.DE: Quotazione) sale dello 0,7% dopo aver pubblicato dati trimestrali in linea con le attese e nonostante abbia abbassato le stime di utile e margini per il 2011.

* In forte rialzo i titoli del lusso dopo le buone vendite registrate da Hermes (HRMS.PA: Quotazione) e Bulgari BULG.MI nel primo trimestre, grazie alla forte domanda asiatica. Hermes guadagna oltre il 2% dopo aver presentato risultati superiori alle attese, con vendite in crescita del 25,5% nel primo trimestre.

* La banca belga DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) è balzata del 4,5%, sostenuta dai risultati migliori delle attese del retail in Belgio e Turchia nel primo trimestre.

* In rialzo di quasi il 3% Marks & Spencer (MKS.L: Quotazione) dopo il doppio upgrade di JP Morgan a "overweight" da "underweight".

* In deciso rialzo la danese CARLSBERG (CARLb.CO: Quotazione), che ha registrato una crescita del 38% dell'utile operatibvo nei primi tre mesi del 2011, in linea con le attese, grazie alla crescita in Asia e al recupero dei mercati dell'est Europa.

* L'hedge fund RAB CAPITAL RAB.L cede quasi il 27% dopo aver annunciato che potrebbe essere delistato, dal momento che i clienti continuano a ritirare denaro.

* J SAINSBURY (SBRY.L: Quotazione) in lieve calo dopo che i risultati relativi all'intero esercizio sono in linea con le previsioni. L'AD Justin King ha detto a Reuters Insider che non si aspetta che le condizioni del mercato migliorino quest'anno perchè i consumatori si devono confrontare con i prezzi crescenti e con le misure di austerità.