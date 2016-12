BORSE EUROPA - Indici positivi su balzo titoli minerari

indici chiusura

alle 9,40 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.920,31 +0,67 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.145,14 +0,44 1.121,67 Stoxx banche 197,10 +0,35 196,31 Stoxx oil&gas 338,32 +0,13 332,58 Stoxx tech 234,11 +0,43 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 maggio (Reuters) - Le borse europee sono positive, grazie al balzo dei prezzi dei metalli che sta dando carburante ai titoli minerari. Il dato sulla bilancia commerciale cinese ha fatto aumentare l'ottimismo sulla ripresa dell'economia facendo aumentare la domanda di materie prime. Tuttavia, i timori di una possibile ristrutturazione del debito sovrano greco impediscono ai mercati di salire ulteriormente.

Intorno alle 9,40 l'indice paneuropeo Ftseeurofirst 300 .FTU3 sale dello 0,44%, recuperando parte delle perdite di ieri. Tra le singole piazze, Londra .FTSE sale dello 0,24%, Francoforte .GDAXI dello 0,23%, mentre Parigi .FCHI è piatta.

"I mercati sono stati riluttanti a cedere terreno perché c'è fiducia sulla ripresa globale e su un'espansione sostenibile anche se si sta perdendo un po' di spinta", osserva un trader.

Tra i titoli in evidenza:

* L'indice, che include anche i titoli del settore minerario, lo Stoxx Europe 600 risorse di base sale dello 0,7% grazie al recupero del rame rispetto alle perdite della scorsa settimane.

* Netto calo - quasi 4% -per BG BG.L dopo che il colosso britannico del gas annuncia utili in calo per il trimestre e preannuncia una crescita solo modesta della produzione nel 2011.

* Le azioni di Pace Plc PIC.L - leader mondiale dei set-top box - cedono il 39% dopo che la società ha lanciato un allarme profitti sull'intero anno a causa del terremoto in Giappone e dello tsunami.

* Positiva Imperial Tobacco IMT.L che sale del 2,9% dopo che il quarto produttore al mondo di sigarette ha battuto le attese sulla crescita degli utile, annunciando un'operazione di buyback per 500 milioni di sterline.