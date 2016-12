BORSE EUROPA - Indici in calo, giù settore energia, D.Telekom

indici chiusura

alle 10,00 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.911,57 -0,51 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.125,76 -0,49 1.121,67 Stoxx banche 197,72 +0,46 196,31 Stoxx oil&gas 325,86 -1,73 332,58 Stoxx tech 225,26 -1,24 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 maggio (Reuters) - Borse europee in calo a inizio giornata, dopo le perdite di ieri, sulle attese di dati deboli sull'occupazione Usa che potrebbero confermare le difficoltà della ripresa economica globale.

L'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde intorno alle 10 lo 0,51%, che si aggiunge ai ribassi delle ultime tre sedute.

Tra le singole piazze, Londra .FTSE scende dello 0,6%, Francoforte .GDAXI è piatta, mentre Parigi .FCHI cede lo 0,23%.

Il comparto energetico guida il calo, con il Brent LCOc1 di nuovo sotto pressione.

Tra i titoli in evidenza:

* DEUTSCHE TELEKOM (DTEGn.DE: Quotazione) cede l'1,3% per la delusione del mercato sui risultati trimestrali diffusi questa mattina. "Deutsche Telekom ha diffuso dati davvero deboli. Sta affrontando difficoltà in quasi tutti i paesi e divisioni", commenta un analista di DZ Bank. Il gruppo ha registrato nel trimestre un Ebitda in calo del 5% a 4,5 miliardi e ricavi adjusted in calo del 3% a 14,6 miliardi.

* Rimbalza ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), che ha diffuso oggi la trimestrale e ha parlato di progressi nel piano di rilancio.

* Pesante BELGACOM BCOM.BR, scesa sui minimi da 11 mesi, dopo aver rivisto al ribasso le stime per l'intero anno.

* Sale LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) grazie a ll'upgrade di UBS a "buy" da "neutral".