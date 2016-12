BORSE EUROPA - Indici in rialzo su notizia uccisione Bin Laden

indici chiusura

alle 10,25 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.666,03 +0,17 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.158,68 +0,17 1.121,67 Stoxx banche 202,25 -0,26 196,31 Stoxx oil&gas 351,37 +0,23 332,58 Stoxx tech 233,81 +0,59 215,82 ------------------------------------------------------------

MILANO, 2 maggio (Reuters) - Le borse europee viaggiano in rialzo per l'ottava seduta consecutiva sulla notizia dell'uccisione del leader di Al Qaeda Osama Bin Laden.

La debolezza del comparto bancario ha tuttavia portato a una riduzione dei guadagni registrati nelle primissime battute.

"E' una reazione psicologica e istintiva e dobbiamo vedere quanto dura" spiega Koen De Leus, strategist di KBC Securities, facendo riferimento alla notizia della morte di Osama Bin Laden.

"Il mercato riceve sostegno anche dalle trimestrali, che sono buone. Saranno inoltre diffusi questa settimana alcuni dati importanti, che potrebbero dare la direzione di breve termine" aggiunge l'economista.

Intorno alle 10,25 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 dei principali titoli europei sale dello 0,17%. Tra le singole piazze, Francoforte .GDAXI sale dello 0,85%, Parigi .FCHI dello 0,37% circa. Londra è ancora chiusa per festività.

Tra i titoli in evidenza:

* PPR (PRTP.PA: Quotazione) guadagna lo 0,9% circa dopo aver annunciato il lancio di un'opa amichevole sull'americana Volcom al prezzo di 24,50 dollari ad azione, valorizzando così la società 516 milioni di dollari.

* DEMAG CRANES D9CGn.DE balza del 22% sulla notizia dell'offerta da 884 milioni di euro (41,75 euro ad azione) presentata dall'americana Terex (TEX.N: Quotazione) e sull'attesa di una battaglia per il controllo.

* In forte rialzo DANISCO DCO.CO (+4,4%) dopo che il board della società ha raccomandato agli azionisti di accettare l'offerta migliorativa avanzata da Dupont (DD.N: Quotazione) a 700 corone danesi per azione (139 dollari).

* ACTELION ATLN.VX cede oltre il 5% dopo che un tribunale californiano ha deciso che Asahi Kasei Pharma Corporation (3407.T: Quotazione) ha diritto a un risarcimento fino a 547 milioni di dollari in una causa per un brevetto contro la società svizzera.

* In rialzo di oltre il 5% il gruppo spagnolo GRIFOLS (GRLS.MC: Quotazione) dopo aver trovato un accordo con le autorità statunitensi che, in cambio di una serie di concessioni, le permetterà di ottenere il via libera alla sua fusione con l'americana Talecris TLCR.O.

* TNT TNT.AS in calo di circa il 7% dopo risultati peggiori delle attese nella divisione Express.