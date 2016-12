BORSE EUROPA - Seduta positiva su ottimismo per trimestrali

indici chiusura

alle 11,00 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.933,72 +0,42 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.140,12 +0,20 1.121,67 Stoxx banche 199,94 +1,11 196,31 Stoxx oil&gas 347,62 +0,37 332,58 Stoxx tech 227,24 +0,70 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 aprile (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo per la terza seduta consecutiva dopo che i forti risultati societari hanno rinvigorito il sentiment di mercato.

Si mettono in evidenza i titoli tecnologici estendendo i guadagni della vigilia grazie a Apple (AAPL.O: Quotazione) che ha battuto le previsioni nella trimestrale di ieri sera.

A fine mattinata è attesa la trimestrale di Nokia NOK1V.HE e nel frattempo l'indice europeo dei tecnologici avanza dello 0,7%. Seduta positiva anche per i chimici e i bancari.

"Dopo una partenza lenta, le trimestrali sono migliorate molto rapidamente e i risultati di società come Intel e Apple hanno certamente sollevato il sentiment degli investitori", ha detto Keith Bowman, analista sull'azionario a Hargreaves Lansdown.

"Sullo sfondo c'è qualche nervosismo, in particolare in relazione alla situazione in Giappone per i possibili effetti sul sistema delle forniture, ma oggi i mercati si sono concentrati su buoni risultati aziendali", aggiunge.

Attorno alle 11,00 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,2%. Tra le singole piazze, Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,57%, Londra .FTSE lo 0,1%, Parigi .FCHI lo 0,32%.

Tra i titoli in evidenza:

* ASML (ASML.AS: Quotazione) e ERICSSON ERICCb.ST sono tra i migliori tecnologici con rialzi di oltre l'1,5% mentre NOKIA NOK1V.HE è stabile in attesa della trimestrale.

* La compagnia tlc olandese KPN (KPN.AS: Quotazione), perde il 6,5% circa dopo avere tagliato le previsioni sul 2011 citando la debolezza dei ricavi sul mercato domestico.

* Il gruppo chimico olandese AKZONOBEL (AKZO.AS: Quotazione) sale di oltre il 4% ai massimi da inizio giugno del 2008 dopo i forti risultati del primo trimestre.

* ACCOR (ACCP.PA: Quotazione) è in calo di oltre il 3% dopo la trimestrale in linea con le attese in un mercato cauto sulle prospettive della catena alberghiera a causa dei disordini in Medio Oriente e di un clima economico debole.

* Il retailer britannico della moda NEXT (NXT.L: Quotazione) (+1,7%) è tra le migliori del FTSE 100 di Londra con i trader che citano un report di Morgan Stanley che giudica il titolo molto attraente i livelli attuali.