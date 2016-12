BORSE EUROPA - Indici deboli in attesa risultati, timori debito

indici chiusura

alle 9,30 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.599,80 -0,43 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.130,14 -0,14 1.121,67 Stoxx banche 199,67 -0,78 196,31 Stoxx oil&gas 342,06 -0,33 332,58 Stoxx tech 223,73 +0,11 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 aprile (Reuters) - Le azioni europee sono in ribasso a causa di un calo della propensione al rischio, in un mercato nervoso in vista di importanti risultati societari e a causa dei timori per il debito nell'area euro.

Alle 9,30 the FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,14%.

Finora "i risultati non sono stati così positivi e si teme che i margini di diverse compagnie non sia destinati ad aumentare. Il mercato è debole. Ci sono rischi e potrebbe scendere in modo deciso", dice Koen De Leus, strategist di KBC Securities a Bruxelles. "La crisi del debito è ben lontana dall'essere risolta. La grande preoccupazione è la Grecia e qualcuno pensa che il paese potrebbe fare default".

Gli investitori sono cauti sulle voci di ristrutturazione del debito greco e dopo la vittoria del partito anti-euro in Finlandia. Guardano con apprensione al piano di salvataggio del Portogallo, per cui oggi iniziano i colloqui.

Tra i titoli in evidenza:

* Philips (PHG.AS: Quotazione) è debole dopo i risultati, con l'utile netto del trimestre a 138 milioni di euro, sotto le previsioni degli analisti, e dopo l'annuncio che intende liberarsi del settore televisivo.

* L'indice STOXX Europe 600 Food & Beverage perde l'1,2%, guidato dal calo di circa il 3% di Nestle NESN.VX, che ha raggiunto un accordo per acquistare una quota del 60% della cinese Yinlu Foods Group.

* Synthes SYST.VX sale di oltre il 7% sulla conferma dei colloqui con Johnson & Johnson (JNJ.N: Quotazione), dopo le notizie che parlano di un interesse all'acquisto della società svizzera per circa 20 miliardi di dollari.

* ThyssenKrupp (TKAG.DE: Quotazione) perde l'1% dopo il downgrade di Goldman Sachs a "neutral" da "buy". Goldman favorisce ora altri produttori del settore, indicando la forte performance della società tedesca. Da luglio 2010 le azioni sono salite del 46%, rispetto al +20% del DAX .GDAXI.