BORSE EUROPA- Miste, pesano bancari dopo downgrade Irlanda

indici chiusura

alle 10,15 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.913,29 -0,15 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.128,75 -0,01 1.121,67 Stoxx banche 201,46 -0,54 196,31 Stoxx oil&gas 342,59 -0,13 332,58 Stoxx tech 222,01 -0,29 215,82 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 15 aprile (Reuters) - Il nervosismo per la crisi debitoria della zona euro, riacceso dall'ultimo downgrade dell'Irlanda, deprime i finanziari pesando su buona parte dei listini europei. La relativa forza di Francoforte e Londra, dove il Dax .GDAXI e il FTSE 100 .FTSE viaggiano rispettivamente in rialzo dello 0,3% e dello 0,2%, offre tuttavia sostegno al Eurofirst 300 .FTEU3. Intorno alle 10,15 ora italiana, il benchmark paneuropeo scambia intorno alla parità. Parigi .FCHI perde terreno, come Madrid .IBEX.

Tra i titoli in evidenza:

* CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) lascia sul campo oltre un punto percentuale: il secondo gruppo mondiale della grande distribuzione ha centrato le previsioni con un aumento delle vendite del 4% nei primi tre mesi, ma ha avvertito di difficoltà nel suo mercato più grande, quello francese.

* Viceversa, il mercato premia NESTLE' NESN.VX che ha annunciato una crescita organica migliore delle stime per il primo trimestre.

* In denaro il settore chimico dove si mette in evidenza SYNGENTA SYNN.VX dopo vendite superiori alle attese nel primo trimestre: il leader mondiale dell'agrochimica ha previsto un'ulteriore crescita quest'anno grazie all'aumento dei prezzi di grano, mais e soya che incoraggia gli agricoltori a massimizzare i raccolti.

* Fra i tech, a picco le quotazioni di MICRO FOCUS (MCRO.L: Quotazione) dopo l'uscita dell'AD.

* GALAPAGOS GLPG.BR sotto pressione dopo che la biotech belga ha annunciato che abbandonerà la sperimentazione di uno dei propri principali farmaci contro l'artrite.

* Restando sul listino belga, ordini in vendita anche per OMEGA PHARMA OMEP.BR dopo che il distributore farmaceutico ha registrato una crescita delle vendite deludente in Europa Occidentale e sui mercati emergenti.