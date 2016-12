BORSE EUROPA-Deboli zavorrate da settori commodity, bene viaggi

indici chiusura

alle 10,20 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.958,13 -0,55 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.137,57 -0,77 1.121,67 Stoxx banche 206,15 -0,63 196,31 Stoxx oil&gas 349,96 -1,61 332,58 Stoxx tech 225,50 -1,55 215,82 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 12 aprile (Reuters) - La decisione di Tokyo di classificare il disastro nucleare al livello di quello di Chernobyl del 1986 scatena una nuova ondata di avversione al rischio che penalizza l'azionario europeo, in particolare i settori legati all'andamento delle materie prime.

L'andamento deludente delle vendite del colosso dell'alluminio Alcoa (AA.N: Quotazione), che ha aperto ieri la stagione delle trimestrali americane, insinua inoltre qualche dubbio sulle prospettive degli utili societari del primo trimestre.

Risparmiato dalla vendite il comparto dei viaggi e tempo libero , sostenuto dal ripiegamento del greggio dai massimi di 32 mesi.

L'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 arretra per il secondo giorno consecutivo dopo aver toccato i massimi delle ultime tre settimane e cede lo 0,6%. Tra le singole piazze Francoforte .GDAXI perde lo 0,7%, Londra .FTSE lo 0,8% e Parigi .FCHI lo 0,8%.

Tra i titoli in evidenza: * SCHRODERS (SDR.L: Quotazione) sfida l'umore negativo sui bancari grazie ad un upgrade a "neutral" da "underperform" di Credit Suisse, che ha promosso il titolo principalmente per ragioni valutative. Timidamente positiva anche la banca spagnola BANESTO BTO.MC, che ha chiuso il primo trimestre con un utile netto in calo del 20% ma migliore delle previsioni.

* Nel settore viaggi, in evidenza INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP (ICAG.L: Quotazione), LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) e AIR FRANCE-KLM (AIRF.PA: Quotazione) che guadagnano fra l'1,7% e il 3%. I tour operator TUI Travel TT.L e Thomas Group (TCG.L: Quotazione) guadagno rispettivamente il 2% e l'1%.

* A picco DELTA LLOYD (DLL.AS: Quotazione) dopo che l'azionista di maggioranza britannico AVIVA (AV.L: Quotazione) ha detto che ridurrà la propria partecipazione del 15% a circa il 43%. Aviva ha detto che prezzerà il collocamento di 25 milioni di azioni Delta a 17,25 euro ciascuna con un incasso di 624 milioni di dollari circa. Aviva cede l'1,5%.

* Mostrano tenuta i comparti tradizionalmente più difensivi come il food & beverage , i pharma e le utilities .