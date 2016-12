BORSE EUROPA - Deboli con auto, tengono banche, minerari

indici chiusura

alle 10,20 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.978,58 -0,20 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.145,40 -0,27 1.121,67 Stoxx banche 208,06 +0,12 196,31 Stoxx oil&gas 354,71 -0,62 332,58 Stoxx tech 227,96 -0,36 215,82 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 11 aprile (Reuters) - Borse europee deboli in mattinata: le vendite prendono di mira soprattutto l'auto e i costruttori, senza risparmiare i petroliferi, mentre sono timidamente positivi bancari e industria estrattiva.

Intorno alle 10,20 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,3%. Tra le singole piazze Francoforte .GDAXI perde lo 0,55%, Londra .FTSE è piatta e Parigi .FCHI cede lo 0,6%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sotto pressione DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione), declassata oggi a neutral da Credit Suisse che ha riportato a benchmark l'esposizione sulle auto europee (da un sovrappeso del 10%) come conseguenza di un posizionamento più cauto sui ciclici.

* Un upgrade a "outperform" sempre di Credit Suisse sostiene anche BHP BILLITON (BILJ.J: Quotazione) nel settore in denaro dell'industria estrattiva. A dare slancio al titolo contribuisce anche il completamento del piano di riacquisto di azioni proprie fuori mercato per 6,3 miliardi di dollari.

* Fra le banche britanniche, balzano BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) e RBS (RBS.L: Quotazione): per gli analisti, i due istituti sono quelli meglio posizionati alla luce del rapporto sul settore bancario britannico pubblicato stamani.

* In rialzo DEUTSCHE BOERSE (DB1Gn.DE: Quotazione) dopo che il NYSE Euronext NYX.N ha respinto l'offerta ostile presentata da un altro pretendente, la coppia Nasdaq OMX Group (NDAQ.O: Quotazione) e IntercontinentalExchange (ICE.N: Quotazione).

* Vola EDF EN EEN.PA dopo l'offerta di EDF (EDF.PA: Quotazione) sul 50% della controllata non ancora in suo possesso per un ammontare di 1,4-1,5 miliardi di euro.

* Lettera pronunciata per HOCHTIEF (HOTG.DE: Quotazione) che ha lanciato un allarme utili per la controllata LEIGHTON LEI.AX

* Rimbalza TNT TNT.AS, recuperando parte del terreno perso venerdì. Nella scorsa seduta il titolo era crollato del 12% dopo la revisione al ribasso delle stime della controllata attiva nelle spedizioni espresse.

* Crolla INTERCELL ICEL.VI: un comitato ha raccomandato di sospendere l'arruolamento di pazienti per la sperimentazione del vaccino contro un'infezione che tipicamente si prende in ospedale.

* In grande spolvero la svizzera SCHULTHESS GROUP SGRN.S dopo l'offerta da 700 milioni di dollari lanciata dalla svedese NIBE.