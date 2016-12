BORSE EUROPA - Poco mosse, male utility con Edf, bene retail

indici chiusura

alle 10,35 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.940,27 -0,36 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.141,61 -0,20 1.121,67 Stoxx banche 200,50 -0,51 196,31 Stoxx oil&gas 357,17 -0,58 332,58 Stoxx tech 229,93 -0,71 215,82 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 6 aprile (Reuters) - Toccato il nuovo record delle ultime quattro settimane si riporta poco al di sotto della chiusura precedente l'azionario europeo.

A livello di singoli comparti decisamente sotto tono le utility, penalizzate dalla correzione di Edf, insieme ai bancari, mentre positiva è la performance del settore retail grazie agli incoraggianti risultati Marks & Spencer.

Il mercato si mantiene tendenzialmente sulla difensiva, ragionando sulla possibile emergenza da 15 miliardi delle banche portoghesi e in vista della decisione Bce sui tassi domani.

Moody's ha annunciato stamane la bocciatura del rating di sette istituti di credito lusitani, contagiati negativamente dalle pressioni sul rating sovrano.

"[...] Permangono rischi chiari e attuali: il Portogallo ha urgente bisogno di fondi ma la buona notizia è che i timori su Grecia, Irlanda e Portogallo non stanno danneggiando la Spagna" osserva l'analista Bnp Paribas Philippe Gijsels.

"Il mercato continuerà e essere sostenuto finché Federal Reserve inietterà liquidità... soltanto quando la banca centrale Usa smetterà di stampare moneta ci renderemo conto della reale solidità economica. I mercati potrebbero restare delusi" aggiunge.

Intorno alle 10,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 mostra un calo di 0,2%, mentre tra le singole piazze è piatta Francoforte .GDAXI, recupera 0,1% Londra .FTSE ma arretra 0,5% Parigi .FCHI.

Tra i titoli in evidenza:

* Sotto i riflettori COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione), che torna a recuperare circa 2,5% dopo la partenza in ribasso. La seconda banca tedesca ha presentato un piano che prevede il rimborso della maggioranza degli aiuti pubblici tramite un aumento di capitale. Entro giugno l'istituto restituirà a Berlino 14,3 su complessivi 16,2 miliardi

* Crolla invece oltre 9% la greca ATEBANK AGBr.AT, che ha annunciato un aumento di capitale del valore di 1,26 miliardi

* Balza fino a oltre 4% MARKS & SPENCER (MKS.L: Quotazione), forte delle vendite migliori delle attese nell'ultimo trimestre e delle positive previsioni. Del rally approfitta l'intero settore retail, il cui sottoindice mostra un rialzo di x,xx% grazie anche al +2,9% di DIXONS DXNS.L e NEXT (NXT.L: Quotazione)

* Pesante EDF (EDF.PA: Quotazione), in calo di quasi 4% dopo la riduzione del target price da parte di Citigroup. Fonti vicine al dossier hanno riferito ieri sera che dovrebbe arrivare domani il via libera definitivo al programma di finanziamanto da 3,5 miliardi di sette paesi europei clienti di A400M. Non giovano al gruppo francese le dichiarazioni del numero uno Thai Airways (THAI.BK: Quotazione), che potrebbe suddividere tra la controllata Airbus e Boeing (BA.N: Quotazione) un nuovo ordine di 37 apparecchi

* Bene HUGO BOSS BOSG_p.DE, favorita da nuovi giudizi positivi da parte dei broker

* Guadagna circa 2% la britannica VEDANTA (VED.L: Quotazione), tra i titoli migliori nel settore dei minerari