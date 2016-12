BORSE EUROPA - Poco mosse, M&A compensa realizzi su assicurativi

indici chiusura

alle 10,10 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.965,10 +0,07 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.142,60 +0,12 1.121,67 Stoxx banche 203,08 -0,13 196,31 Stoxx oil&gas 357,78 +0,4 332,58 Stoxx tech 228,82 +0,03 215,82 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 4 aprile (Reuters) - Borse europee poco mosse in mattinata con l'attività di M&A che compensa le prese di beneficio sul settore assicurativo dopo che l'indice benchmark FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha toccato i massimi delle ultime tre settimane venerdì.

I guadagni sono tenuti in scacco dalla cautela in vista della riunione della Banca centrale europea di giovedì, che dovrebbe tracciare la strada di un rincaro del costo del denaro.

Attorno alle 10,10 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 viaggia in rialzo dello 0,15, mentre tra le singole piazze Francoforte .GDAXI sale dello 0,25%, Londra .FTSE di altrettanto e Parigi .FCHI dello 0,11%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il gruppo chimico RHODIA RHA.PA balza di quasi il 50% dopo che SOLVAY (SOLB.BR: Quotazione) ha lanciato un'offerta da 3,4 miliardi di euro per la concorrente francese, spingendo al rialzo altre società del settore. * Guadagna un abbondante punto percentuale VODAFONE (VOD.L: Quotazione) mentre VIVENDI (VIV.PA: Quotazione) sale dello 0,7% dopo l'accordo con cui quest'ultima ha acquisito la partecipazione del 44% dell'operatore britannico in SFR per 7,75 miliardi di euro; l'operazione consente a Vivendi di salire al 100% della sua controllata più redditizia.

* Balza TOGNUM TGMG.DE: il mercato scommette che DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) e ROLLS ROYCE (RR.L: Quotazione) alzeranno la propria offerta per il produttore di motori. Oggi un quotidiano tedesco scrive che Ing Groep ING.AS, azionista di Tognum, sostiene che il prezzo per la società dovrebbe essere di almeno il 25% superiore rispetto ai 24 euro offerti da Daimler e Rolls-Royce.

* Debole DEUTSCHE BOERSE (DB1Gn.DE: Quotazione) che, secondo un giornale tedesco, non avrebbe intenzione di rilanciare per NYSE Euronext NYX.N dopo l'offerta più alta messa sul piatto da Nasdaq (NDAQ.O: Quotazione) e IntercontinentalExchange (ICE) (ICE.N: Quotazione).

* La febbre da M&A contagia anche il gruppo di tecnologie ferroviarie tedesco VOSSLOH (VOSG.DE: Quotazione): l'Handelsblatt cita fonti finanziarie secondo cui l'imprenditore Heinz Herrmann Thiele ha aumentato la propria partecipazione a quasi il 10%. "La notizia dovrebbe infiammare le attese di takeover", ha detto un trader.