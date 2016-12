BORSE EUROPA-Cedenti,pesano banche,attesa su stress test Irlanda

indici chiusura

alle 10,50 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.934,05 -0,08 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.132,86 -0,16 1.121,67 Stoxx banche 202,12 -0,76 196,31 Stoxx oil&gas 352,59 +0,24 332,58 Stoxx tech 227,95 -0,42 215,82 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 31 marzo (Reuters) - Azionario europeo leggermente cedente stamani; pesano i bancari in attesa della pubblicazione dei risultati degli stress test sulle banche irlandesi dopo i quali, secondo l'Irish Independent, il governo irlandese annuncerà una radicale ristrutturazione del settore.

Limitano il ribasso i petroliferi e il settore chimico. Poco mossi immobiliare e utilities.

Poco prima delle 11 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 viaggia in calo dello 0,15%, mentre tra le singole piazze Londra .FTSE si muove in rialzo dello 0,10%, Parigi .FCHI è piatta e Francoforte .GDAXI sale dello 0,15%.

Tra i titoli in evidenza:

* L'attesa per i risultati degli stress test riaccende la preoccupazione per la patrimonializzazione delle banche, penalizzando in particolare il gruppo finanziario belga KBC (KBC.BR: Quotazione) e CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione).

"Penso si vada dritto ai titoli di bancari che hanno i bilanci di peggiore qualità e questi sono Credit Agricole e KBC", ha detto un trader. "E' legato in maniera specifica ai ratios di Core Tier 1 quindi il mercato semplicemente rivisita questo tema".

* Sotto pressione la catena di abbigliamento H&M (HMb.ST: Quotazione) dopo che gli utili del primo trimestre hanno subìto una contrazione superiore alle previsioni per effetto dell'aumento dei prezzi del cotone e dei trasporti.

* RENAULT (RENA.PA: Quotazione) balza di un abbondante punto percentuale - in un comparto auto cedente - dopo che Nissan (7201.T: Quotazione) ha smentito oggi indiscrezioni stampa del quotidiano finanziario Nikkei secondo cui i due gruppi starebbero studiando una holding comune.

* Sospesi i certificati di investimento del gruppo nucleare francese AREVA CEPF1.PA che ha annunciato di aver avviato il processo di quotazione in borsa delle proprie azioni.

* Fra i tech accelera il progettista di chip britannico ARM ARM.L, premiato oggi da un upgrade di BofA Merrill Lynch a "buy".

* In grande spolvero l'operatore di sale cinematografiche belga KINEPOLIS (KIPO.BR: Quotazione), ai massimi degli ultimi quattro anni dopo aver annunciato che distribuirà una cedola di 4,33 euro per azione.