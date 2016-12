BORSE EUROPA - Indici fiacchi in scia Wall Street, pesano banche

indici chiusura

alle 10,45 var.% 2010 -------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.905,28 -0,33 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.121,79 -0,33 1.121,67 Stoxx banche 204,29 -0,85 196,31 Stoxx oil&gas 348,77 -0,77 332,58 Stoxx tech 226,05 -0,6 215,82 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 29 marzo (Reuters) - Dopo una partenza incerta le borse europee prendono la via del ribasso sulla scia della debolezza di Wall Street sui timori per la tenuta degli utili delle aziende.

La relativa tenuta di auto e industria estrattiva non riesce a compensare la debolezza del settore bancario e petrolifero.

Attorno alle 10,45 italiane, l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,3% circa. Tra le singole piazze, Londra .FTSE è piatta, Parigi .FCHI arretra dello 0,2% e Francoforte .GDAXI dello 0,22%.

Tra i titoli in evidenza:

* In un comparto bancario in cui spiccano i tracolli di alcuni istituti italiani, arretra COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) con i trader che parlano di un aumento di capitale da 5,25-5,3 euro per azione. La banca tedesca non ha voluto commentare. Mostrano maggiore tenuta i concorrenti francesi nel giorno in cui Bernstein ha alzato la raccomandazione di BNP BNP.PA, CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) E SOCGEN (SOGN.PA: Quotazione).

* In tenuta il comparto auto dopo che le immatricolazioni di veicoli commerciali nell'Unione sono cresciute ancora a febbraio, segnando un incremento del 16,8% annuo. Resta tuttavia sotto pressione PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione), estendendo le perdite della vigilia sull'annuncio di un aumento di capitale da 4,89 miliardi.

* SIEMENS (SIEGn.DE: Quotazione) arretra di circa mezzo punto dopo aver annunciato la riorganizzazione più radicale dal 2007 con un nuovo management, una nuova struttura societaria e la quotazione della divisione lampadine Osram.

* BP (BP.L: Quotazione) lascia sul campo un abbondante punto percentuale, sottoperformando il settore oil and gas dopo che Collins Stewart ha declassato il titolo a "sell" da "hold".

* Pesante NORDEX (NDXG.DE: Quotazione) che ha annunciato un aumento di capitale per finanziare nuove turbine eoliche onshore e offshore.

* Sotto pressione, fra le rinnovabili, anche Q-CELLS QCEG.DE; il gruppo fotovoltaico, che oggi ha fornito delle stime per il primo trimestre e il 2011, ha avvertito che il taglio dei sussidi in Europa penalizzerà la crescita degli utili quest'anno.

* In denaro HUGO BOSS BOSG_p.DE dopo aver detto che si aspetta una crescita delle vendite e degli utili a doppia cifra nel 2011.

* Impennata del 50% per CAMAIEU CMAE.PA alla borsa di Parigi dopo che i fondi Modacin e Modamax, controllati da Cinven, hanno raggiunto un accordo con i principali azionisti del marchio di pret-à-porter per rilevare la loro partecipazione e salire al 95% del capitale. Il prezzo proposto rappresenta un premio del 47% sui prezzi di chiusura di venerdì scorso.