BORSE EUROPA - Indici positivi con finanziari e tech

indici chiusura

alle 10,50 var.% 2010 -------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.923,81 +0,43 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.127,06 +0,21 1.121,67 Stoxx banche 206,47 +0,65 196,31 Stoxx oil&gas 353,42 +0,18 332,58 Stoxx tech 226,03 +0,51 215,82 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 28 marzo (Reuters) - Prima parte di seduta moderatamente positiva per le borse europee, che prendono fiato dopo il rally della settimana scorsa.

Sui mercati azionari pesano i timori per l'evoluzione della crisi nucleare in Giappone e il dilagare delle violenze nel mondo arabo.

Attorno alle 10,50 italiane, l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,2% circa. Tra le singole piazze, Londra .FTSE sale dello 0,3% circa, Parigi .FCHI dello 0,4% circa e Francoforte .GDAXI dello 0,3% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) crolla dopo aver annunciato un aumento di capitale da 4,89 miliardi e zavorra l'intero paniere dell'automotive . Nel comparto, tonica CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione) dopo che l'azionista Schaeffler ha collocato 30 milioni azioni, per un controvalore di 2,8 miliardi di euro. Il produttore di pneumatici ha ottenuto diversi miglioramenti di target price.

* Bene le banche e le assicurazioni , paniere, quest'ultimo, che vede BALOISE BALN.VX cedere terreno dopo che Credit Suisse ne ha tagliato il rating ad 'underperform'.

Retail piatto, mentre il paniere dei tecnologici vede diversi spunti. NOKIA NOK1V.HE e ALCATEL-LUCENT ALUA.PA brillano grazie a promozioni da parte di Goldman Sachs.

* Tlc al palo, mentre il comparto dei viaggi e del tempo libero è in denaro.

* Segno meno per le società legate alle materie prime . Meglio le costruzioni , con FERROVIAL (FER.MC: Quotazione) che non risente delle indiscrezioni di stampa sulla volontà dell'Antitrust britannica di imporre la vendita dell'aeroporto di Stansted e di uno scalo scozzese.

* Piatto lo stoxx delle società chimiche , con WACKER CHEMIE (WCHG.DE: Quotazione) tonica: l'AD ha detto ad un quotidiano tedesco che il gruppo sta notando un incremento della domanda.

* Poco mossi i gruppi del food & beverage . Meglio le società finanziarie , stoxx che registra i progressi di ABERDEEN ASSET MANAGEMENT ADN.N: la società di gestione del risparmio ha annunciato che nei primi due mesi ha ottenuto afflussi al fondo azionario per 1 miliardo di sterline.

* In denaro lo healthcare , con ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) in evidenza dopo aver concluso un accordo con il fisco che si tradurrà in un miglioramento dell'utile per azione core nel 2011.

* Zoppicano le conglomerate industriali , ma NEXANS (NEXS.PA: Quotazione) brilla dopo aver concluso un accordo che permette al gruppo cileno Madeco MAD.SN di incrementare la partecipazione nel produttore di cavi francese al 20%.

* PHILIPS (PHG.AS: Quotazione) pesante dopo aver annunciato che il business televisivo non conseguirà l'obiettivo del break-even nel 2011.

* Media positivi, con DAILY MAIL & GENERAL TRUST (DMGOa.L: Quotazione) in calo dopo aver fornito un outlook di medio termine deludente.

* Poco mossi i petroliferi/energetici . Corrono i produttori di energia da fonti rinnovabili: il produttore di turbine eoliche NORDEX (NDXG.DE: Quotazione), che non fa parte del paniere europeo, vola dopo aver fornito un outlook molto positivo sul 2012.

* Segno più per il lusso , con SEB (SEBF.PA: Quotazione) che beneficia di un incremento di target price da parte di Kepler.

* Bene le utilities , in particolare quelle tedesche, che, secondo l'interpretazione dei trader, al pari dei produttori da fonti rinnovabili, beneficiano dell'esito della tornata elettorale, che ha visto trionfare i Verdi.