BORSE EUROPA - Indici piatti, brilla Sap su trimestre Oracle

alle 16,10 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.917,13 +0,25 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.126,07 +0,23 1.121,67 Stoxx banche 205,64 -0,19 196,31 Stoxx oil&gas 352,59 +0,31 332,58 Stoxx tech 225,15 +0,77 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 marzo (Reuters) - Azionario europeo sulle posizioni nel pomeriggio, con un'impostazione di breve che, secondo i gestori, potrebbe puntare al ribasso come effetto del perdurare dell'incertezza in seno all'unione monetaria europea.

Riunito da ieri sera a Bruxelles, il consiglio europeo dei capi di Stato e di governo si è dato tempo fino a giugno per incrementare concretamente il potenziale di finanziamento del fondo temporaneo per il salvataggio dei paesi euro. Una parte degli investitori continua così a temere nuove scosse sul debito sovrano dopo la bocciatura decisa ieri da Standard & Poor's, che ha rivisto al ribasso il rating portoghese di ben due 'notch'.

A parere degli economisti i rendimenti dei governativi portoghesi hanno superato la soglia di tolleranza e Lisbona si troverà costretta a far ricorso a un salvataggio Ue.

Una parte degli analisti tende comunque a minimizzare gli effetti di una nuova discesa in campo di Ue e Fmi, osservando che il salvataggio è ormai ampiamente nei prezzi e sottolineando le dimensioni ridotte del mercato portoghese.

Intorno alle 16,15 l'FTSEurofirst 300 .FTEU3 segna +0,2% dopo una punta intraday al nuovo massimo dall'11 marzo scorso, data del violento sisma e dello tsunami giapponese, mentre tra le singole piazze Londra .FTSE guadagna 0,6%, Parigi .FCHI 0,3% e Francoforte .GDAXI 0,4%.

"Il mercato è stato sostenuto da trimestrali positive e stime di utili societari improntate a ottimismo, gli investotori hanno acquistato sui minimi" osserva Colin McLean, gestore Svm Asset Management con un portafoglio da 630 milioni di sterline.

"I problemi europei non si sono però ancora risolti e potremmo vedere un indebolimento nel corso del secondo trimestre" aggiunge.

Arretra di circa 0,3% l'indice sulle borse dei periferici europei .TRXFLDPIPU slipped 0.2 percent.

Tra i singoli titoli:

* Confluiscono gli acquisti sulla tecnologica tedesca Sap (SAPG.DE: Quotazione), in rialzo di oltre 2% grazie al trimestre migliore delle attese della concorrente Usa Oracle ORCL.O.

L'impostazione rialzista non contagia però l'intero comparto tech, come testimonia la caduta di 2,5% della britannica AUTN.L colpita dal downgraded Jp Morgan * Pesante Bp (BP.L: Quotazione) dopo che un lodo arbitrale ha bloccato un'operazione con la petrolifera russa Rosneft (ROSN.MM: Quotazione). La decisione, che impedisce un'alleanza tra le due compagnie per l'esplorazione dell'Artico russo e uno scambio azionario da 16 miliardi di dollari, ha dato una importante vittoria al partner russo di BP nella jv TNK-BP TNBP.MM

* Vola di quasi 10% la norvegese Sevan Marine (SEVAN.OL: Quotazione) dopo l'annuncio dello spin-off e dell'ipo del ramo estrattivo Sevan Drilling