BORSE EUROPA - Indici riducono rialzi su Portogallo, bene i tech

indici chiusura

alle 10,05 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.918,66 +0,28 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.124,09 +0,05 1.121,67 Stoxx banche 205,62 -0,20 196,31 Stoxx oil&gas 351,30 -0,06 332,58 Stoxx tech 224,63 +0,54 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 marzo (Reuters) - Le borse europee riducono il rialzo iniziale sui timori legati alla situazione del debito portoghese, che oscura la corsa dei titoli tecnologici spinti dalle previsioni positive di Oracle.

Intorno alle 10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,05% a 1.118,66 punti dopo aver toccato a 1.127,06 un massimo dall'11 marzo; ieri era salito dell'1%. Tra le singole piazze Londra .FTSE guadagna lo 0,4%, Parigi .FCHI lo 0,25% e Francoforte .GDAXI lo 0,54%.

Sono i bancari, soprattutto, a perdere terreno a causa del downgrade annunciato nella notte da S&P sul debito del Portogallo, che segue quello di Fitch.

Tra i titoli in evidenza: * In calo BP (BP.L: Quotazione) dopo che un lodo arbitrale ha bloccato un'operazione con la petrolifera russa Rosneft (ROSN.MM: Quotazione). La decisione, che impedisce un'alleanza tra le due compagnie per l'esplorazione dell'Artico russo e uno scambio azionario da 16 miliardi di dollari, ha dato una importante vittoria al partner russo di BP nella jv TNK-BP TNBP.MM.

* Brillano i titoli tecnologici , con SAP (SAPG.DE: Quotazione) in crescita del 2,7% sulla scia dell'outlook di Oracle ORCL.O, che a Francofore (ORCL.F: Quotazione) sale del 5%. Il gruppo Usa ha previsto una crescita tra il 4 e il 14% delle vendite di nuovi software in questo trimestre e ha aumentato di un quinto il suo dividendo, alimentando le speranze che rimanga inalterata la ripresa degli investimenti in tecnologia.

* Scendono i broadcaster francesi TF1 (TFFP.PA: Quotazione) e M6 (MMTP.PA: Quotazione) dopo che la prima pay Tv del paese, Canal+, ha detto che intende lanciare un canale gratuito.