BORSE EUROPA - Indici virano in positivo, bene minerari

indici chiusura

alle 12,05 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.863,04 +0,29 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.111,60 +0,40 1.121,67 Stoxx banche 203,43 -0,28 196,31 Stoxx oil&gas 347,62 +0,47 332,58 Stoxx tech 218,90 +0,27 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 marzo (Reuters) - Si portano in terreno moderatamente positivo le piazze azionario europee, beneficiate dal nuovo apprezzamento dei metalli che premia in particolar modo il settore dei minerari.

A contenere fiducia e ottimismo degli investitori l'attesa per il voto chiave del parlamento portoghese sulle nuove misure di austerity per i conti pubblici, che minaccia di trasformarsi in una crisi di governo.

Il premier Jose Socrates ha infatti anticipato che se i provvedimenti dovessero essere bloccati dall'opposizione Lisbona sarebbe costretta a ricorrere al salvataggio Ue e il capo del governo rassegnerebbe le dimissioni.

L'attenzione degli investitori resta naturalmente concentrata anche sugli sviluppi in Libia e Medio Oriente oltre che sulla crisi nucleare giapponese.

"Il mercato può tornare sui massimi [di metà febbraio], la preoccupazione principale riguarda i prezzi del greggio con la crisi in Medio Oriente" commenta Bernard McAlinden, strategist Ncb Stockbrokers.

"L'unico elemento che potrebbe realmente nuocere sarebbe una crisi del debito sovrano spagnolo" aggiunge.

Intorno alla 12 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 delle blue chip europee risale di 0,35%, mentre tra le singole piazze Londra .FTSE recupera 0,44%, Parigi .FCHI 0,46% e Francoforte .GDAXI 0,26%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sugli scudi in particolare il settore delle materie prime, con rialzi intorno a 2% per i pesi massimi ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) e RIO TINTO (RIO.L: Quotazione).

In forte accelerazione sulla piazza londinese e di Shanghai le quotazioni del rame dopo le ultime previsioni rialziste sul prezzo da parte dei leader di settore.

* Crolla di oltre 5% J SAINSBURY (SBRY.L: Quotazione): terza in Gran Bretagna, la catena di supermercati ha annunciato per il quarto trimestre un risultato inferiore alle attese e prevede un rallentamento nelle spese al consumo in reazione alle pressioni inflative e alla manovra restrittiva sui conti pubblici.

Le vendite contagiano anche la rivale TESCO (TSCO.L: Quotazione), in calo di circa 2%.

* Sempre nel campo della grande distribuzione, decisamente meglio fa il settore abbigliamento grazie al balzo di quasi 6% di Inditex (ITX.MC: Quotazione). Il leader mondiale del settore, controllante di Zara, ha chiuso l'esercizio 2010 con un utile netto in aumento di 32% grazie alla forte espansione sui mercati emergenti, India e Cina in particolare.

Molto bene anche la svedesa H&M (HMb.ST>, che recupera oltre 3%.