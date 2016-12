BORSE EUROPA - In rialzo dopo notizie Libia ma sotto i massimi

indici chiusura

alle 16,00 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.816,81 +1,1 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.094,43 +0,71 1.121,67 Stoxx banche 201,18 +0,35 196,31 Stoxx oil&gas 342,61 +0,72 332,58 Stoxx tech 215,79 +0,63 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 marzo (Reuters) - Le borse europee sono positive anche se sotto i massimi raggiunti dopo la notizia sullo stop della Libia alle azioni militari.

Il governo di Muammar Gheddafi ha dichiarato infatti un cessate-il-fuoco unilaterale nella sua offensiva per soffocare la ribellione in Libia, mentre gli aerei militari dell'Occidente si preparano ad attaccare le sue forze armate.

Già in mattinata i listini avevano mostrato segnali di maggiore distensione dopo che il G7 ha deciso di intervenire per calmare i mercati, nervosi dopo il terremoto e la crisi nucleare in Giappone, e arrestare la fiammata dello yen, ma gli operatori invitano comunque alla cautela.

Una maggiore volatilità è determinata dalle scadenze tecniche dei futures e opzioni sugli indici e titoli, fenomeno conosciuto come "quadruple witching".

Sul fronte finanziario la decisione delle banca centrale cinese di alzare i coefficienti di riserva obbligatoria non ha avuto un grosso impatto sui bancari.

Gli analisti sottolineano che i fondamentali dell'azionario europeo rimangono ancora intatti e che i recenti ribassi dei listini offrono delle opportunità di acquisto

Intorno alle 16,00 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,7%, estendendo il rialzo dell'1,8% registrato ieri.

Tra le singole piazze Londra .FTSE sale dello 0,88%, Parigi .FCHI dell'1,36% e Francoforte .GDAXI dello 0,99%.

Tra i titoli in evidenza:

* La crisi nucleare giapponese continua a movimentare i titoli di specifiche società europee: il gruppo dell'ingegneristica francese SCHNEIDER (SCHN.PA: Quotazione), ad esempio, guadagna oltre il 4% spinto, secondo i trader, dalle attese che la società potrà beneficiare dall'attenzione di una maggiore efficienza negli impianti energetici dopo il disastro giapponese. Al contrario E.ON (EONGn.DE: Quotazione) perde l'1,3% dopo avere spento il suo reattore nucleare di Unterweser in seguito al decreto del governo tedesco.

SIEMENS (SIEGn.DE: Quotazione) e ALSTOM (ALSO.PA: Quotazione), considerate le principali società europee che potranno beneficare del passaggio all'energia a gas, avanzano di oltre il 2%

* Banche spagnole deboli dopo i dati pubblicati dalla Banca di Spagna che mostrano un balzo delle sofferenze a gennaio ai massimi da 16 anni.

* La società di asset manager JUPITER (JUP.L: Quotazione) perde quasi il 6% dopo i risultati sotto le stime.

* ADIDAS (ADSGn.DE: Quotazione) in calo di oltre un punto percentuale dopo che il rivale Nike NIKE.N ha ieri annunciato profitti trimestrali sotto le attese, facendo scendere il titolo nel dopo borsa