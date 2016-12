BORSE EUROPA - Prosegue rimbalzo tecnico, forti assicurativi

indici chiusura

alle 16,10 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.796,89 +2,78 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.089,96 +2,13 1.121,67 Stoxx banche 201,45 +2,06 196,31 Stoxx oil&gas 340,72 +2,34 332,58 Stoxx tech 215,11 +2,06 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 marzo (Reuters) - Le borse europee confermano il rimbalzo della prima parte della seduta beneficiando di un movimento tecnico di recupero dopo il recente ipervenduto.

A guidare il rally è il comparto assicurativo, sostenuto delle ultime indicazioni fornite dall'Authority europea sul settore secondo cui non ci sarebbe un grosso controccolpo sulle compagnie dalla crisi giapponese.

L'indice Stoxx settoriale , uno dei più colpiti dagli eventi nipponici, balza del 3,4%

Anche il comparto auto, nel mirino delle vendite nei giorni scorsi, rimbalza con l'indice europo che segna un +2,5%.

Non manca tuttavia chi, tra gli operatori, invita alla cautela per le prossime sedute.

"Il calo è stato violento, ma il flusso di notizie rimane molto allarmante. In questa fase ci sono ricoperture e continuiamo a vedere dei deflussi", dice David Thebault, resposabile del quantitative sales trading a Global Equities di Parigi

Intorno alle 16,10 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza del 2,13%; tra le singole piazze Londra .FTSE sale dell'1,8%, Parigi .FCHI del 2,5% e Francoforte .GDAXI del 2,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra gli assicurativi il titolo ALLIANZ (ALVG.DE: Quotazione), che secondo Ubs sarebbe stato "ingiustificatamente ipervenduto", balza di oltre il 4%, mentre le principali compagnie riassicurative come MUNICH RE (MUVGn.DE: Quotazione) e HANNOVER RE (HNRGn.DE: Quotazione) salgono entrambe del 4,6%.

* In controtendenza rispetto al comparto assicurativo LEGAL & GENERAL (LGEN.L: Quotazione) cede oltre mezzo punto percentuale per la delusione degli analisti sull'utile operativo 2010 leggermente sotto le aspettative e per la mancanza di indicazioni sull'ulteriore crescita del dividendo per l'anno prossimo.

* Sul FTSE 100 londinese sono in evidenza i petroliferi guidati da ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) (+2,4%) dopo che Credit Suisse ha rivisto al rialzo le stime e i target price sul settore a livello globale sulla base delle forti previsioni sui prezzi del greggio.

* BMW (BMWG.DE: Quotazione) guadagna il 2,4%. Barclays Capital ritiene che l'ultimo sell-off offre una buona opportunità per entrare sul titolo della casa tedesca e che il potenziale impatto negativo sulle vendite giapponesi è probabile che venga controbilanciato dall'aumento della domanda in Europa e in Usa. RENAULT (RENA.PA: Quotazione), che è il top-pick della lista di Ubs tra i titoli più depressi, sale del 4,2%

* Debole CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) (-0,4%) dopo che i nuovi obiettivi per il 2014 hanno deluso il mercato.

* Restando sul listino francese, EADS EAD.PA avanza dell'1,3% dopo l'annuncio di un ordine di 30 Airbus da parte della compagnia aerea tedesca Lufthansa (LHAG.DE: Quotazione).

* In evidenza la conglomerata tedesca SIEMENS (SIEGn.DE: Quotazione) (+4,2%) sostenuta dalla prospettiva di un aumento della domanda per le sue turbine a gas dopo la crisi nucleare in Giappone.