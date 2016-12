BORSE EUROPA - Rimbalzo tecnico ma permangono timori Giappone

indici chiusura

alle 10,20 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.757,04 +1,32 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.077,88 +1,00 1.121,67 Stoxx banche 199,02 +0,83 196,31 Stoxx oil&gas 335,48 +0,76 332,58 Stoxx tech 213,43 +1,26 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 marzo (Reuters) - Le borse europee rimbalzano in mattinata, dopo aver lasciato sul terreno il 7% nelle ultime sei sedute, un recupero visto essenzialmente come tecnico sullo sfondo della crisi nucleare giapponese.

"La discesa è stata violenta, ma le notizie che arrivano restano molto allarmanti. A questo punto ci sono ricoperture", ha detto David Thebault di Global Equities.

I listini rialzano la testa alla guida degli assicurativi, seguiti dal comparto dell'auto, entrambi nel mirino delle vendite nei giorni scorsi.

Intorno alle 10,20 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dell'1,3%; tra le singole piazze Londra .FTSE sale dello 0,9%, Parigi .FCHI dell'1,3% e Francoforte .GDAXI dell'1,15%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sotto pressione CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) dopo che i nuovi obiettivi per il 2014 hanno deluso il mercato.

* Restando sul listino francese, EADS EAD.PA avanza di oltre l'1% dopo l'annuncio di un ordine di 30 Airbus da parte della compagnia aerea tedesca Lufthansa (LHAG.DE: Quotazione).

* S'impennano le quotazioni di GENFIT ALGFT.PA: la biotech ha siglato un accordo con SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) per la ricerca di rimedi ai disordini metabolici che il gigante farmaceutico poi svilupperà e commercializzerà in cambio di royalty sulle vendite.

* In evidenza la conglomerata tedesca SIEMENS (SIEGn.DE: Quotazione), sostenuta dalla prospettiva di un aumento della domanda per le sue turbine a gas dopo la crisi nucleare in Giappone.

* Risultati 2010 record spingono il titolo della olandese Boskalis (BOSN.AS: Quotazione), leader mondiale di navi draga.

* Titolo più scambiato attualmente è SONOVA SOON.VX che arretra leggermente dopo essere stato declassato da Credit Suisse a "neutral" mentre JP Morgan ha abbassato il prezzo obiettivo a 78 da 116 franchi.