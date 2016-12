BORSE EUROPA - Indici in rosso di oltre 2% con crisi Giappone

indici chiusura

alle 10,00 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.784,63 -2,37 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.084,36 -2,26 1.121,67 Stoxx banche 202,16 -2,17 196,31 Stoxx oil&gas 333,50 -2,55 332,58 Stoxx tech 213,39 -3,35 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 marzo (Reuters) - Non risparmiano gli indici europei le vendite che hanno affondato di oltre 10% la borsa di Tokyo e schiacciato le piazze asiatiche.

L'atmosfera sui mercati finanziari è di sempre maggiore avversione al rischio in reazione alla crisi nucleare giapponese.

Partito in calo di 1,4%, sul nuovo minimo delle ultime quattordici settimane, l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sulle blue chip europee arriva intorno alle 10 a cedere oltre due punti percentuali. Tra le singole piazze Londra .FTSE arretra di 1,7%, Parigi .FCHI di 2,2% e Francoforte .GDAXI di oltre 3%.

"Il mercato si sforzerà di prezzare il peggiore degli scenari e da lì si muoverà, la situazione resta molto fluida e in rapida evoluzione di ora in ora... va anche tenuto conto degli sviluppi geopolitici in Nord Africa e Medio Oriente" osserva l'analista Hargreaves Lansdown Keith Bowman.

"I fondi giapponesi hanno in portafoglio un'ampia porzione di debito pubblico estero e il timore è che gli eventi portino a vendere per rimpatriare la liquidità" aggiunge.

Tra i titoli in evidenza:

* Particolarmente colpito il settore delle utilities, il cui paniere arretra di circa 1,5% mentre le tedesche RWE (RWEG.DE: Quotazione) ed E.ON (EONGn.DE: Quotazione) scivolano fino a oltre 3%

* Rimbalzano poco meno di 5% e 2% RENEWABLE ENERGY (REC.OL: Quotazione) e VESTAS <VWS,CO>, mentre la spagnola GAMESA (GAM.MC: Quotazione) avanza di circa 3,5% in un mercato che ormai da venerdì scommette che la crisi dell'atomo premierà in particolare i produttori di energia rinnovabile

* Depresse invece EDF (EDF.PA: Quotazione) e AREVA CEPFi.PA, in calo rispettivamente di 2,5% e 6,5% a causa dei timori di nuovi ripensamenti sul nucleare europeo in seguito alla crisi giapponese

* Proseguono nel frattempo i realizzi nel settore del lusso, che teme ricadute sul mercato nipponico, terzo al mondo. Correggono di 4% LVMH (LVMH.PA: Quotazione), poco meno di 5% BURBERRYH (BRBY.L: Quotazione) e SWATCH UHR.VX e circa 2% HERMES (HRMS.PA: Quotazione) e PPR (PRTP.PA: Quotazione)

* Cede poco meno di 3% la britannica ARM HOLDINGS ARM.L: rispetto al mese scorso il designer di microprocessori arriva a perdere 17% a causa delle interruzioni alla produzione dopo il sisma giapponese.

* Gli assicurativi e i riassicurativi estendono i cali di venerdì mentre si valutano i possibili costi dei disastri naturali giapponesi. Lo STOXX Europe 600 di settore cede lo 0,9%, con SWISS RE RUKN.VX in ribasso del 2,9%, HANNOVER RE (HNRGn.DE: Quotazione) del 6,8% e MUNICH RE (MUVGn.DE: Quotazione) del 2,8%.

* Anche il lusso, che trova nel Giappone un importante mercato di riferimento, è colpito dalla lettera con HERMES (HRMS.PA: Quotazione) che cede oltre il 2%, LVMH (LVMH.PA: Quotazione) il 3,3%, PPR (PRTP.PA: Quotazione) quasi il 2%, TOD'S (TOD.MI: Quotazione) l'1,9%.

* Un altro comparto tartassato dalle vendite è quello delle utility, con le società nucleari affossate dai timori che i piani per l'estensione del nucleare in Europa possano essere ridimensionati a favore di alternative come il gas naturale liquido dopo il sisma in Giappone e le conseguenti esplosioni in un impianto nucleare. Lo STOXX Europe 600 delle utilities scende dell'1,1% e tra i singoli titoli E.ON (EONGn.DE: Quotazione) perde il 3,4%, RWE (RWEG.DE: Quotazione) il 3,9%, EDF (EDF.PA: Quotazione) il 4%.

* A Londra le società di esplorazione di uranio come BERKELEY RESOURCES (BKY.L: Quotazione), FORTE ENERGY FTEFE.L, KALAHARI MINERALS KAH.L e URU METALS (URU.L: Quotazione) accusano pesanti perdite.

* Sul fronte opposto volano i gruppi delle rinnovabili sulle speranze di un passaggio più veloce all'energia rinnovabile dopo il terremoto giapponese e i rinnovati timori per l'utilizzo del nucleare. In deciso rialzo GAMESA (GAM.MC: Quotazione), SOLARWORLD SWVG.DE, SMA SOLAR (S92G.DE: Quotazione), Q-CELLS QCEG.DE, VESTAS (VWS.CO: Quotazione), RENEWABLE ENERGY CORP (REC.OL: Quotazione) e NORDEX (NDXG.DE: Quotazione), con progressi che in alcuni casi raggiungono le due cifre.