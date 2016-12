BORSE EUROPA - Indici deboli su preoccupazioni sisma Giappone

indici chiusura

alle 10,10 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.879,25 -0,16 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.116,93 -0,50 1.121,67 Stoxx banche 209,96 +1,89 196,31 Stoxx oil&gas 343,11 -0,48 332,58 Stoxx tech 221,24 -0,88 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 marzo (Reuters) - La borse europee aprono la settimana su una nota negativa, proseguendo le perdite di venerdì in un clima di preoccupazione per i danni del terremoto e dello tsunami che hanno colpito il Giappone.

"L'attenzione sarà rivolta al Giappone e non sarà una bella giornata", commenta Matt Brown, trader di Catalyst Markets. "Non ci sono abbastanza buone ragioni per comprare".

Intorno alle 10,10 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede circa mezzo punto percentuale. Tra le singole piazze Londra .FTSE arretra dello 0,1%, Parigi .FCHI dello 0,3% mentre Francoforte .GDAXI fa peggio con un calo dell'1,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* Gli assicurativi e i riassicurativi estendono i cali di venerdì mentre si valutano i possibili costi dei disastri naturali giapponesi. Lo STOXX Europe 600 di settore cede lo 0,9%, con SWISS RE RUKN.VX in ribasso del 2,9%, HANNOVER RE (HNRGn.DE: Quotazione) del 6,8% e MUNICH RE (MUVGn.DE: Quotazione) del 2,8%.

* Anche il lusso, che trova nel Giappone un importante mercato di riferimento, è colpito dalla lettera con HERMES (HRMS.PA: Quotazione) che cede oltre il 2%, LVMH (LVMH.PA: Quotazione) il 3,3%, PPR (PRTP.PA: Quotazione) quasi il 2%, TOD'S (TOD.MI: Quotazione) l'1,9%.

* Un altro comparto tartassato dalle vendite è quello delle utility, con le società nucleari affossate dai timori che i piani per l'estensione del nucleare in Europa possano essere ridimensionati a favore di alternative come il gas naturale liquido dopo il sisma in Giappone e le conseguenti esplosioni in un impianto nucleare. Lo STOXX Europe 600 delle utilities scende dell'1,1% e tra i singoli titoli E.ON (EONGn.DE: Quotazione) perde il 3,4%, RWE (RWEG.DE: Quotazione) il 3,9%, EDF (EDF.PA: Quotazione) il 4%.

* A Londra le società di esplorazione di uranio come BERKELEY RESOURCES (BKY.L: Quotazione), FORTE ENERGY FTEFE.L, KALAHARI MINERALS KAH.L e URU METALS (URU.L: Quotazione) accusano pesanti perdite.

* Sul fronte opposto volano i gruppi delle rinnovabili sulle speranze di un passaggio più veloce all'energia rinnovabile dopo il terremoto giapponese e i rinnovati timori per l'utilizzo del nucleare. In deciso rialzo GAMESA (GAM.MC: Quotazione), SOLARWORLD SWVG.DE, SMA SOLAR (S92G.DE: Quotazione), Q-CELLS QCEG.DE, VESTAS (VWS.CO: Quotazione), RENEWABLE ENERGY CORP (REC.OL: Quotazione) e NORDEX (NDXG.DE: Quotazione), con progressi che in alcuni casi raggiungono le due cifre.