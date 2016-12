BORSE EUROPA - Indici sotto i massimi dopo dati lavoro Usa

indici chiusura

alle 15,15 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.977,54 +0,28 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.157,89 +0,17 1.121,67 Stoxx banche 212,24 -0,35 196,31 Stoxx oil&gas 360,09 +0,61 332,58 Stoxx tech 234,27 +0,02 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 marzo (Reuters) - L'azionario europeo riduce i guadagni nel primo pomeriggio dopo i dati sugli occupati Usa di febbraio, appena sopra il consensus mentre alcuni investitori si aspettavano un numero ancora più alto.

I dati hanno evidenziato per il mese scorso la creazione di 192.000 nuovi posti di lavoro contro i 185.000 attesi, anche se sul mercato si vociferava che si potessero superare i 200.000, sottolinea un trader.

Attorno alle 15,15 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,2% circa. A livello di singole piazze, Londra .FTSE avanza dello 0,4%, Parigi .FCHI cede un frazionale 0,05% e Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,3%.

Anche a Wall Street i futures si sono indeboliti dopo il dato.

Tra i titoli in evidenza: * CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione), il retailer numero due al mondo, lascia sul terreno più del 3% sui crescenti timori per i piani di spin-off dopo le dimissioni di un consigliere. "Sembra esserci un forte dissenso all'interno del consiglio sulla strategia", commenta un trader.

* La compagnia riassicurativa tedesca HANNOVER RE (HNRGn.DE: Quotazione) balza di oltre il 3% dopo l'annuncio che le ripercussioni finanziarie del devastante terremoto in Nuova Zelanda saranno al massimo di 150 milioni di euro.

* HERMES (HRMS.PA: Quotazione) è in rialzo dell'1,2% dopo i risultati 2010 che hanno evidenziato un rialzo del 44% dell'utile operativo con margini che hanno raggiunto i massimi livelli dalla quotazione del titolo in borsa nel 1993. * WH SMITH (SMWH.L: Quotazione) sale dell'1,7% dopo che Ubs ha rivisto al rialzo il rating sul distributore di libri e riviste britannico a "buy" da "neutral" citando le qualità difensive della società in un contesto di settore sotto pressione. * WPP (WPP.L: Quotazione), la più grande società di pubblicità al mondo, proprietaria delle agenzie JWT e Ogilvy & Mather, perde più del 3% con gli analisti che parlano di delusione dei risultati se confrontati con quelli della rivale francese Publicis (PUBP.PA: Quotazione).

* Debole BEIERSDORF (BEIG.DE: Quotazione) sui giudizi critici dei broker per le nuove strategie annunciate ieri dalla società che produte la crema Nivea.

* Il gruppo tedesco di investimenti nelle tlc GIGASET AQUG.DE, la ex Arques, avanza di quasi il 4% dopo che ieri sera Deutsche Boerse ha annunciato che la società sostituirà CONERGY CGYG.DE nell'indice tecnologico di Francoforte .TECDAX a partire dal 21 marzo.