BORSE EUROPA - Indici positivi su speranze per ripresa economica

indici chiusura

alle 10,00 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.981,36 +0,41 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.159,76 +0,33 1.121,67 Stoxx banche 213,14 +0,07 196,31 Stoxx oil&gas 359,50 +0,45 332,58 Stoxx tech 235,08 +0,37 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo per la seconda seduta consecutiva sul crescente ottimismo che l'importante dato sull'occupazione Usa possa oggi confermare il buon passo della ripresa della prima economia al mondo.

Le stime sugli occupati americani del settore non agricolo in febbraio prevedono un dato (185.000) ai massimi degli ultimi nove mesi, dopo il più modesto 35.000 di gennaio.

"E' sempre pericoloso dipendere troppo su una serie di dati così volatili. Il rapporto mensile sui posti di lavoro arriva in un momento in cui vi sono ancora difficili condizioni in Medio Oriente", dice Keith Bowman, analista azionario di Hargreaves Lansdown.

"Un insieme positivo di dati sarebbe certamente ben accolto dal mercato ', ha aggiunto.

Attorno alle 10,00 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,3%. A livello di singole piazze, Londra .FTSE avanza dello 0,43%, Parigi .FCHI dello 0,23% e Francoforte .GDAXI dello 0,71%.

Tra i titoli in evidenza:

* HERMES (HRMS.PA: Quotazione) è in rialzo dell'1,2% dopo i risultati 2010 che hanno evidenziato un rialzo del 44% dell'utile operativo con margini che hanno raggiunto i massimi livelli dalla quotazione del titolo in borsa nel 1993.

* WH SMITH (SMWH.L: Quotazione) sale del 2,5% dopo che Ubs ha rivisto al rialzo il rating sul distributore di libri e riviste britannico a "buy" da "neutral" citando le qualità difensive della società in un contesto di settore sotto pressione.

* WPP (WPP.L: Quotazione), la più grande società di pubblicità al mondo, proprietaria delle agenzie JWT e Ogilvy & Mather, perde il 2% con gli analisti che parlano di delusione dei risultati se confrontati con quelli della rivale francese Publicis (PUBP.PA: Quotazione).

* BEIERSDORF (BEIG.DE: Quotazione) è tra i peggiori del Dax di Francoforte con un ribasso dell'1,4% sui giudizi critici dei broker per le nuove strategie annunciate ieri dalla società che produte la crema Nivea.

* Il gruppo tedesco di investimenti nelle tlc GIGASET AQUG.DE, la ex Arques, avanza di oltre il 3% dopo che ieri sera Deutsche Boerse ha annunciato che la società sostituirà CONERGY CGYG.DE nell'indice tecnologico di Francoforte .TECDAX a partire dal 21 marzo.