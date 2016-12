BORSE EUROPA - Indici positivi, aiutano dati, calo greggio

indici chiusura

alle 10,15 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.685,24 +0,35 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.158,27 +0,39 1.121,67 Stoxx banche 214,40 +0,14 196,31 Stoxx oil&gas 357,99 +0,82 332,58 Stoxx tech 235,25 +1,51 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo sostenuto dalle notizie positive sull'economia Usa, dal calo del prezzo del greggio, con Adecco ADEN.VX tra i migliori del listino dopo i risultati.

Voci che Muammar Gheddafi avrebbe detto sì a un piano di pace avanzato dal presidente venezuelano Hugo Chavez ha spinto il Brent LCOc1 al ribasso a circa 115 dollari al barile, anche se le violenze tra i ribelli e le forze fedeli a Gheddafi continuano a sostenere il mercato.

I dati di ieri sull'occupazione Usa del settore privato e i commenti positivi della Federal Reserve nel Beige Book hanno sostenuto l'azionario in Usa e Asia.

I dati hanno dato "speranze sul fatto che la ripresa globale sia forte abbastanza da compensare gli shock che arrivano dalle turbolenze in Medio Oriente", dice Zahid Mahmood, dealer di Capital Spreads.

Tra i titoli in evidenza:

ALCATEL-LUCENT ALUA.PA sale di oltre il 10% dopo le voci di una possibile offerta da parte di una società cinese. Un portavoce Alcatel non ha voluto commentare. Un trader parla di "voci molto vaghe di offerta dalla Cina". Altri hanno menzionato una nota positiva sulla società da parte di Barclays Capital.

CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione), secondo gruppo mondiale della grande distribuzione, sale dell'1,8% dopo aver previsto fatturato in rialzo e utile operativo nel 2011. Il gruppo si è detto fiducioso sulla possibilità di rimettere in sesto gli ipermercati in Europea con tagli dei costi. Nel 2010 ha registrato utile operativo in rialzo del 9,3% a 2,972 miliardi di euro, in linea con le previsioni della società di 2,965 miliardi, grazie alla crescita in Asia e America Latina.

ADECCO ADEN.VX sale del 5% dopo che l'utile del quarto trimestre superiore alle previsioni.

AHOLD AHLN.AS cala del 2% dopo che la società della grande distribuzione olandese ha chiuso con risultati inferiori alle attese, a causa della forte competizione sul mercato Usa. "Le due divisioni core hanno entrambe fatto meno bene delle previsioni e questo è motivo di delusione", dicono gli analisti di Citi in una nota. Citi ritiene che gli spazi al ribasso siano limitati a causa del piano di buyback da un miliardo di euro.

INVENSYS ISYS.L perde l'1% dopo il downgrade da parte di Morgan Stanley a "equal-weight" da "overweight". Un trader dice che la banca preferisce altre società del settore, come ABB ABBN.VX, Weir (WEIR.L: Quotazione) e Alstom (ALSO.PA: Quotazione), sulle quali ha aumentato i target.

Il gruppo assicurativo olandese DELTA LLOYD (DLL.AS: Quotazione) è il migliore dell'indice STOXX Europe 600 del settore assicurativo , con un rialzo del 2%, dopo l'utile operativo superiore alle previsioni. "A dispetto del mercato difficile, Delta Lloyd ha fatto bene nel 2010. Prevediamo che la divisione banca e assicurazione continuerà a beneficerà di migliorate condizioni di mercato", dice l'analista SNS Securities Lemer Salah.

IMI (IMI.L: Quotazione) è la migliore dell'indice FTSE 100 .FTSE con +5%, dopo il balzo dell'utile superiore alle previsioni e il netto aumento del dividendo proposto. "Nonostante le revisioni al rialzo nel corso dell'anno, i risultati sono migliori delle previsioni", dice l'analista Brewin Dolphin.

TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione) sale di oltre il 3% dopo aver trovato greggio di qualità eccellente nel pozzo Enyenra-2a. Oriel Securities ha migliorato la raccomandazione a "hold" da "reduce" e il net asset value di 30 pence per azione a 1.063 pence.

AMEC AMEC.L sale del 6% dopo aver superato le stime con un balzo del 30% dell'utile 2010. Amec ha realizzato Ebita a 271,8 milioni di sterline che si confronta con una previsione media degli analisti a 260 milioni. "Alla luce di questi risultati forti stiamo rivedendo al rialzo le previsioni sull'utile pretasse 2011 a 302 da 285,7 milioni", dice Seymour Pierce in una nota, ribadendo la raccomandazione ADD.