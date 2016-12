BORSE EUROPA - Avvio positivo su ottimismo economia Usa

indici chiusura

alle 10,35 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.027,15 +0,47 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.175,09 +0,50 1.121,67 Stoxx banche 217,90 -0,39 196,31 Stoxx oil&gas 363,02 +0,47 332,58 Stoxx tech 236,64 +1,21 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo oggi grazie al rinnovato ottimismo sull'outlook per l'economia Usa, con gli investitori che vanno a caccia di titoli vittime recentemente di vendite e quindi a buon prezzo.

Il sentiment è migliore anche grazie alle dichiarazioni del miliardario Warren Buffett che punta a "grandi acquisizioni".

"E' molto importante che l'economia Usa stia mostrando segni di forza e le previsioni per il Pil di quest'anno stanno cominciando a superare il 4%. Questa è certamente una buona notizia per l'economia mondiale", spiega Heino Ruland di Ruland Research.

Poco prima delle 10,30 l'indice FTSE Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,54%, l'Euro Stoxx 50 .STOXX50E è in linea così come Londra .FTSE e Parigi .FCHI. Leggermente migliore Francoforte .GDAXI.

I titoli in evidenza:

* Ancora una giornata in calo per HSBC (HSBA.L: Quotazione) che ieri ha deluso il mercato con i risultati e oggi è stata oggetto di downgrade da parte di alcuni broker, come Ubs e Deutsche Bank.

* GKN (GKN.L: Quotazione), specializzata in componenti per auto e aerei, sale dell'1,14% dopo aver annunciato un 2010 in utile e un outlook 'bullish' per il 2011.

* Crolla del 13,25% HMV.L toccando i nuovi minimi di 12 mesi dopo aver annunciato un allarme sugli utili per la seconda volta negli ultimi due mesi e che non rispetterà i termini dei finanziamenti bancari ricevuti.

* L'olandese ORDINA (ORDN.AS: Quotazione) balza a due cifre dopo aver annunciato a sorpresa una guidance sui ricavi del primo trimestre migliore delle aspettative.